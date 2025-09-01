https://ria.ru/20250901/tramp-2038952052.html

В Белом доме рассказали, сколько дней Трамп провел на полях для гольфа

01.09.2025

В Белом доме рассказали, сколько дней Трамп провел на полях для гольфа

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел на полях для гольфа почти 30% дней из проведенных на посту главы государства в рамках своего второго срока, подсчитал пул журналистов Белого дома. "В общей сложности он посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 из 225 дней данного срока, это означает, что с 20 января он играл в гольф на своих полях 29,3% своих дней", - говорится в распространенном сообщении пресс-пула. Как отмечается, День труда, который в США праздную в первый понедельник сентября, глава Белого дома также находится на поле в своем гольф-клубе Trump National, расположенном вблизи города Стерлинг в штате Вирджиния. "Сегодня 21-й день второго срока президента, который он провел на своем поле для гольфа в Стерлинге", - подчеркнули журналисты. Согласно подсчетам американских СМИ, по итогам первых четырех лет правления республиканца Трамп провел на поле для гольфа 307 дней, или немногим менее четверти из всего своего четырехлетнего срока, что обошлось американским налогоплательщикам почти в 150 миллионов долларов с учетом расходов на перелеты и безопасность своего президента.

