Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары
16:44 01.09.2025 (обновлено: 17:38 01.09.2025)
Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары
Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары
Нью-Дели предложил снизить пошлины на американские товары почти до нуля, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
сша
дональд трамп
индия
в мире
нью-дели
введение трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Нью-Дели предложил снизить пошлины на американские товары почти до нуля, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. &lt;...&gt; Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад", — написал он в соцсети Truth Social.По мнению Трампа, торговые отношения стран односторонние, так как Нью-Дели поставляет большие объемы товаров Вашингтону, а закупает мало.Введенная им дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами.Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.
сша
индия
нью-дели
сша, дональд трамп, индия, в мире, нью-дели, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, Индия, В мире, Нью-Дели, Введение Трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Нью-Дели предложил снизить пошлины на американские товары почти до нуля, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. <...> Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад", — написал он в соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, торговые отношения стран односторонние, так как Нью-Дели поставляет большие объемы товаров Вашингтону, а закупает мало.
Введенная им дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами.
Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.
Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.
При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.

Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире, страна закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках.

СШАДональд ТрампИндияВ миреНью-ДелиВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
