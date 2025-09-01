https://ria.ru/20250901/tramp-2038897669.html

Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары

Нью-Дели предложил снизить пошлины на американские товары почти до нуля, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 01.09.2025

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Нью-Дели предложил снизить пошлины на американские товары почти до нуля, заявил глава Белого дома Дональд Трамп."До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. <...> Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад", — написал он в соцсети Truth Social.По мнению Трампа, торговые отношения стран односторонние, так как Нью-Дели поставляет большие объемы товаров Вашингтону, а закупает мало.Введенная им дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами.Поводом для этого стали закупки российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет меры для защиты национальных интересов.При этом Нью-Дели заявляет о готовности к дальнейшему поиску компромисса и надеется на заключение соглашения. Индийские власти также обратили внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и Евросоюз.

