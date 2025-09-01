https://ria.ru/20250901/tramp-2038891004.html
Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса
Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса - РИА Новости, 01.09.2025
Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:21:00+03:00
2025-09-01T16:21:00+03:00
2025-09-01T16:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038513955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_507a1d2ba1c37bd0360444e75dce4e01.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что общество имеет право знать правду. "Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний - ред.) разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что видел исключительные материалы от Pfizer и других производителей, но эти данные не были представлены широкой публике. "Они показывают мне великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим. Почему? Я хочу, чтобы они представили их CDC и людям прямо сейчас и прояснили этот бардак – так или иначе", – добавил президент. Трамп связал эту неопределённость с расколом вокруг работы Центров по контролю и профилактике заболеваний и позиции министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, подчеркнув, что без прозрачности споры только усиливаются. "Я надеюсь, что "Операция беспрецедентная скорость" действительно была такой блестящей, как многие говорят. Если нет – мы все хотим знать об этом и понять, почему", – добавил Трамп, подразумевая недостаточные, с его точки зрения, темпы производства вакцин от коронавируса.
https://ria.ru/20250901/tramp-2038890112.html
https://ria.ru/20250901/poshliny-2038830147.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038513955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2267fba58c28656efc1d08dfb46db655.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса
Трамп: фармкомпании должны обосновать успех препаратов от COVID-19
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что общество имеет право знать правду.
"Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний - ред.) разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас", – написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что видел исключительные материалы от Pfizer и других производителей, но эти данные не были представлены широкой публике.
"Они показывают мне великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим. Почему? Я хочу, чтобы они представили их CDC и людям прямо сейчас и прояснили этот бардак – так или иначе", – добавил президент.
Трамп связал эту неопределённость с расколом вокруг работы Центров по контролю и профилактике заболеваний и позиции министра здравоохранения Роберта Кеннеди
-младшего, подчеркнув, что без прозрачности споры только усиливаются.
"Я надеюсь, что "Операция беспрецедентная скорость" действительно была такой блестящей, как многие говорят. Если нет – мы все хотим знать об этом и понять, почему", – добавил Трамп, подразумевая недостаточные, с его точки зрения, темпы производства вакцин от коронавируса.