Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса

01.09.2025

Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что... РИА Новости, 01.09.2025

ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что общество имеет право знать правду. "Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний - ред.) разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что видел исключительные материалы от Pfizer и других производителей, но эти данные не были представлены широкой публике. "Они показывают мне великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим. Почему? Я хочу, чтобы они представили их CDC и людям прямо сейчас и прояснили этот бардак – так или иначе", – добавил президент. Трамп связал эту неопределённость с расколом вокруг работы Центров по контролю и профилактике заболеваний и позиции министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, подчеркнув, что без прозрачности споры только усиливаются. "Я надеюсь, что "Операция беспрецедентная скорость" действительно была такой блестящей, как многие говорят. Если нет – мы все хотим знать об этом и понять, почему", – добавил Трамп, подразумевая недостаточные, с его точки зрения, темпы производства вакцин от коронавируса.

сша

2025

Новости

