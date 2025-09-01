Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса - РИА Новости, 01.09.2025
16:21 01.09.2025
Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса
Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что общество имеет право знать правду. "Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний - ред.) разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что видел исключительные материалы от Pfizer и других производителей, но эти данные не были представлены широкой публике. "Они показывают мне великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим. Почему? Я хочу, чтобы они представили их CDC и людям прямо сейчас и прояснили этот бардак – так или иначе", – добавил президент. Трамп связал эту неопределённость с расколом вокруг работы Центров по контролю и профилактике заболеваний и позиции министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, подчеркнув, что без прозрачности споры только усиливаются. "Я надеюсь, что "Операция беспрецедентная скорость" действительно была такой блестящей, как многие говорят. Если нет – мы все хотим знать об этом и понять, почему", – добавил Трамп, подразумевая недостаточные, с его точки зрения, темпы производства вакцин от коронавируса.
© Getty Images / Anna MoneymakerДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании должны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, подчеркнув, что общество имеет право знать правду.
"Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний - ред.) разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти
16:18
Он отметил, что видел исключительные материалы от Pfizer и других производителей, но эти данные не были представлены широкой публике.
"Они показывают мне великолепные цифры и результаты, но не показывают их другим. Почему? Я хочу, чтобы они представили их CDC и людям прямо сейчас и прояснили этот бардак – так или иначе", – добавил президент.
Трамп связал эту неопределённость с расколом вокруг работы Центров по контролю и профилактике заболеваний и позиции министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, подчеркнув, что без прозрачности споры только усиливаются.
"Я надеюсь, что "Операция беспрецедентная скорость" действительно была такой блестящей, как многие говорят. Если нет – мы все хотим знать об этом и понять, почему", – добавил Трамп, подразумевая недостаточные, с его точки зрения, темпы производства вакцин от коронавируса.
Эксперт рассказал о рисках для экономики США от политики пошлин Трампа
12:45
 
