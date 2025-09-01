https://ria.ru/20250901/tramp-2038890112.html
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 01.09.2025
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти
Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем Трамп заявил на своей страничке в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше,...
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем Трамп заявил на своей страничке в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо."Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни", — написал он.Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.Позднее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома заявил, что с Трампом все в порядке.
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти
