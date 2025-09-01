https://ria.ru/20250901/tramp-2038890112.html

Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти

Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 01.09.2025

Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем Трамп заявил на своей страничке в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:18:00+03:00

2025-09-01T16:18:00+03:00

2025-09-01T16:18:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем Трамп заявил на своей страничке в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо."Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни", — написал он.Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.Позднее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома заявил, что с Трампом все в порядке.

https://ria.ru/20250830/tramp-2038538936.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп