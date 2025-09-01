https://ria.ru/20250901/tramp-2038769459.html

США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп

Соединенные Штаты во многом станут страной третьего мира, если отменят введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты во многом станут страной третьего мира, если отменят введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп."Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций — благодаря пошлинам. Если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции, и отнюдь не только, будут отменены! Во многом мы станем страной третьего мира", — написал он в соцсети Truth Social.После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.Первого августа политик подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от десяти до 41 процента. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу 7 августа.

