США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты во многом станут страной третьего мира, если отменят введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп.
"Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций — благодаря пошлинам. Если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции, и отнюдь не только, будут отменены! Во многом мы станем страной третьего мира", — написал он в соцсети Truth Social.
Апелляционный суд США на днях постановил, что глава Белого дома не имел права вводить рестрикции так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны. Тем не менее инстанция оставила в силе их действие до слушаний в Верховном суде 14 октября.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.
Первого августа политик подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от десяти до 41 процента. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу 7 августа.
Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США
29 августа, 06:35