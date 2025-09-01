Рейтинг@Mail.ru
США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 01.09.2025 (обновлено: 09:10 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/tramp-2038769459.html
США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп
США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп - РИА Новости, 01.09.2025
США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп
Соединенные Штаты во многом станут страной третьего мира, если отменят введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T06:09:00+03:00
2025-09-01T09:10:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038514065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6f855efaf20354b213259f93efa06ca.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты во многом станут страной третьего мира, если отменят введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп."Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций — благодаря пошлинам. Если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции, и отнюдь не только, будут отменены! Во многом мы станем страной третьего мира", — написал он в соцсети Truth Social.После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.Первого августа политик подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от десяти до 41 процента. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу 7 августа.
https://ria.ru/20250901/indiya-2038741240.html
https://ria.ru/20250829/brazilija-2038233607.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038514065_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e38b92b1a8566194f3c556cd1163abf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт

США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты во многом станут страной третьего мира, если отменят введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп.
"Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций — благодаря пошлинам. Если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции, и отнюдь не только, будут отменены! Во многом мы станем страной третьего мира", — написал он в соцсети Truth Social.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
На Западе заявили о гневе США из-за решения Индии по России
03:59

Апелляционный суд США на днях постановил, что глава Белого дома не имел права вводить рестрикции так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны. Тем не менее инстанция оставила в силе их действие до слушаний в Верховном суде 14 октября.

После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.
Первого августа политик подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от десяти до 41 процента. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу 7 августа.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США
29 августа, 06:35
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала