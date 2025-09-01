Рейтинг@Mail.ru
Яковенко рассказал, чем Трампу поможет выход из украинского конфликта - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/tramp-2038760945.html
Яковенко рассказал, чем Трампу поможет выход из украинского конфликта
Яковенко рассказал, чем Трампу поможет выход из украинского конфликта - РИА Новости, 01.09.2025
Яковенко рассказал, чем Трампу поможет выход из украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп с учетом необходимости обращения внимания Вашингтона на Восток может выйти из конфликта на Украине, что откроет путь для... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:34:00+03:00
2025-09-01T07:34:00+03:00
в мире
сша
восток
александр яковенко
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_c5e78668ca228a08f9883b1a5a7eac62.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с учетом необходимости обращения внимания Вашингтона на Восток может выйти из конфликта на Украине, что откроет путь для переосмысления американской внешней политики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Напрашивается безусловный императив выхода, если закрыть его не удастся, из украинского конфликта - благо это только повышает рейтинг Трампа в стране. Тогда будет легче при желании помириться с Индией, так как отпадет смысл тарифных санкций в связи с закупками российской нефти - вопрос санкций вообще встанет иначе в этой новой ситуации", — сказал Яковенко. Он считает, что выход из конфликта позволит Вашингтону переориентировать усилия на попытку взаимодействия с Китаем и Россией в более равноправном формате. По мнению эксперта, США предстоит выбрать: продолжать одностороннюю конфронтацию или, следуя предпринимательской логике, признать необходимость договорённостей с другими центрами силы. "Геополитические инстинкты тянут Америку на Восток, но, что называется, грехи не пускают, будь то Ближний Восток, где долгое время шли на поводу у радикальных кругов Израиля и так и не реализовали двугосударственное решение палестинской проблемы, или Европа, где попытались осуществить "окончательное решение" русского вопроса. Но время не только лечит, но и необратимо меняет геополитический ландшафт", - отметил Яковенко. Он назвал перспективу диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями важным фактором восстановления глобального доверия.
https://ria.ru/20250901/peregovory-2038755885.html
https://ria.ru/20250901/tramp-2038748041.html
сша
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_9fe1b5a2ab80e722e240c6cb0efd863e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, восток, александр яковенко, дональд трамп
В мире, США, Восток, Александр Яковенко, Дональд Трамп
Яковенко рассказал, чем Трампу поможет выход из украинского конфликта

Яковенко: Трамп может выйти из украинского конфликта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на ПМЭФ-2025
Заместитель генерального директора медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с учетом необходимости обращения внимания Вашингтона на Восток может выйти из конфликта на Украине, что откроет путь для переосмысления американской внешней политики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
«
"Напрашивается безусловный императив выхода, если закрыть его не удастся, из украинского конфликта - благо это только повышает рейтинг Трампа в стране. Тогда будет легче при желании помириться с Индией, так как отпадет смысл тарифных санкций в связи с закупками российской нефти - вопрос санкций вообще встанет иначе в этой новой ситуации", — сказал Яковенко.
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа
06:53
Он считает, что выход из конфликта позволит Вашингтону переориентировать усилия на попытку взаимодействия с Китаем и Россией в более равноправном формате.
По мнению эксперта, США предстоит выбрать: продолжать одностороннюю конфронтацию или, следуя предпринимательской логике, признать необходимость договорённостей с другими центрами силы.
«
"Геополитические инстинкты тянут Америку на Восток, но, что называется, грехи не пускают, будь то Ближний Восток, где долгое время шли на поводу у радикальных кругов Израиля и так и не реализовали двугосударственное решение палестинской проблемы, или Европа, где попытались осуществить "окончательное решение" русского вопроса. Но время не только лечит, но и необратимо меняет геополитический ландшафт", - отметил Яковенко.
Он назвал перспективу диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями важным фактором восстановления глобального доверия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Трамп верит, что попадет в рай из-за Украины, рассказала Симоньян
05:48
 
В миреСШАВостокАлександр ЯковенкоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала