Яковенко рассказал, чем Трампу поможет выход из украинского конфликта
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с учетом необходимости обращения внимания Вашингтона на Восток может выйти из конфликта на Украине, что откроет путь для переосмысления американской внешней политики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"Напрашивается безусловный императив выхода, если закрыть его не удастся, из украинского конфликта - благо это только повышает рейтинг Трампа в стране. Тогда будет легче при желании помириться с Индией, так как отпадет смысл тарифных санкций в связи с закупками российской нефти - вопрос санкций вообще встанет иначе в этой новой ситуации", — сказал Яковенко.
По мнению эксперта, США предстоит выбрать: продолжать одностороннюю конфронтацию или, следуя предпринимательской логике, признать необходимость договорённостей с другими центрами силы.
"Геополитические инстинкты тянут Америку на Восток, но, что называется, грехи не пускают, будь то Ближний Восток, где долгое время шли на поводу у радикальных кругов Израиля и так и не реализовали двугосударственное решение палестинской проблемы, или Европа, где попытались осуществить "окончательное решение" русского вопроса. Но время не только лечит, но и необратимо меняет геополитический ландшафт", - отметил Яковенко.
Он назвал перспективу диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями важным фактором восстановления глобального доверия.