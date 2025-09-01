США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп

Рейтинг@Mail.ru
06:09 01.09.2025 (обновлено: 16:53 01.09.2025)
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США во многом станут страной третьего мира, если отменить введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Апелляционный суд постановил, что глава государства не имел права вводить рестрикции так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны. Тем не менее инстанция оставила в силе их действие до слушаний в Верховном суде 14 октября."Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций — благодаря пошлинам. Если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции, и отнюдь не только они, будут отменены! Во многом мы станем страной третьего мира", — написал Трамп. После возвращения в Белый дом политик стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышении взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.Трамп 1 августа подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составляет от десяти до 41 процента. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу 7 августа.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США во многом станут страной третьего мира, если отменить введенные в этом году пошлины, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Апелляционный суд постановил, что глава государства не имел права вводить рестрикции так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны. Тем не менее инстанция оставила в силе их действие до слушаний в Верховном суде 14 октября.
"Более 15 триллионов долларов будет инвестировано в США, это рекорд. Значительная часть этих инвестиций — благодаря пошлинам. Если леворадикальному суду позволят устранить эти пошлины, то почти все эти инвестиции, и отнюдь не только они, будут отменены! Во многом мы станем страной третьего мира", — написал Трамп.
После возвращения в Белый дом политик стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышении взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составляет от десяти до 41 процента. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу 7 августа.
