Трамп верит, что попадет в рай из-за Украины, рассказала Симоньян
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всерьёз верит, что попадёт в рай, если остановит военный конфликт на Украине, но может быть, он приведёт Америку к доктрине "моя хата с краю", предположила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Он действительно уже остановил несколько войн... И он, будучи WASPом, то есть белым англосаксом и протестантом, верующим, он всерьез верит в то, что если он остановит войну на Украине, он попадет в рай... Трамп хочет в рай, торопиться не надо, но он серьезно говорит о том, что ему вот уже скоро пора... И поэтому мне кажется, что он вообще с этой темы может действительно соскочить,... Я имею в виду, с украинской войны... И очень может быть, что вот эта доктрина американская, давным-давно укоренившаяся в Америке,... которая называется "моя хата с краю", может быть, мы ее, такую невероятную в наше время демонстрацию, в лице Трампа и увидим", - сказала она.
Журналист напомнила, что американцев, представителей именно той самой, традиционной Америки, мало волнуют войны, которые ведёт их страна.
"Они их не волнуют, пока им не начинают много и активно говорить о том, сколько они стоят. Не о том, сколько там гибнет людей, с той стороны, с правой, с левой, а о том, сколько они стоят американскому налогоплательщику", - сказала Симоньян.
Она напомнила и о словах одного из бывших президентов США, сказавшего, что "главный бизнес Америки - делать бизнес".
"И вот тут они начинают действительно волноваться, а Трамп в последнее время... всем им каждый день говорит: "Столько-то денег было потрачено, вот столько-то денег Байден (Джо, бывший президент США- ред.) уже туда профукал, а я перестал". А он же подчеркивает именно это... потому что он - настоящий американец, и он говорит на языке своей аудитории, своих избирателей... Говорит конкретно - тратили столько-то денег, теперь не тратим, молодцы. Если страны НАТО будут покупать у нас оружие и снабжать, то хорошо, пусть покупают. А сами мы делать ничего не будем", - отметила журналист.