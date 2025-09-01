Пятерых боевиков ВСУ внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес пятерых боевиков ВСУ в список террористов и экстремистов
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пятеро боевиков ВСУ, вторгшиеся на территорию Курской области, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Воличенко Назар Николаевич*, 9 ноября 1981 года рождения, село Тройняки Семеновского района Полтавской области Украинской ССР… Михаревич Александр Николаевич*, 22 сентября 1993 года рождения, село Кунцево Нижегорского района Автономной Республики Крым Украины" - говорится в перечне.
Также в перечень вошли Сергей Александрович Пачков*, 27 июня 1977 года рождения, Константин Николаевич Черкашин*, 10 октября 1990 года рождения, и Сергей Григорьевич Бевз*, 11 мая 1978 года рождения.
Ранее Главная военная прокуратура сообщила, что в суде было установлено, что в ноябре 2024 года Воличенко* и Михаревич* незаконно вторглись на бронетранспортерах в Суджанский район Курской области. Они передавали информацию о действиях российских военных, пытались дезорганизовать деятельность органов власти, запугивали население и препятствовали его эвакуации. Суд приговорил Воличенко* к 15 годам лишения свободы, Михаревича* – к 16 годам лишения свободы.
Кроме того, ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что по данным следствия, 19 октября 2024 года Пачков*, вооруженный автоматом и гранатами, в составе ВСУ незаконно вторгся в Россию. Вблизи села Плехово Курской области он оборудовал позицию и обстреливал российских военных и мирных жителей. Десятого декабря 2024 года он был задержан в ходе боев и передан следствию. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Также, 17 июня в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года Черкашин* и Бевз*, имея при себе автоматы АК-74 и АКС-47, а также гранаты, в составе подразделения вторглись на территорию РФ в целях совершения террористического акта. Угрожая оружием, они занимали частные дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и местным жителям, а также участвовали в блокировании села Ольговка Курской области. Суд назначил Бевзу* наказание в виде 7 лет лишения свободы, Черкашину* - 16 лет.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
