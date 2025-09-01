https://ria.ru/20250901/temperatura-2038950192.html

На европейской части России сентябрь будет теплее нормы, сообщил Вильфанд

На европейской части России сентябрь будет теплее нормы, сообщил Вильфанд

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Средняя температура в сентябре прогнозируется выше нормы на всей европейской части РФ, на северо-востоке Урала и севере Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На всей территории страны не прогнозируется регионов, где сентябрь был бы холодным, то есть класс "ниже нормы" не прогнозируется. На всей европейской территории России, от западных границ до Волги, средняя температура месяца прогнозируется выше нормы. Еще регионы, где температура будет выше нормы, – это северо-восток Урала и север Сибирского федерального округа", - сказал Вильфанд. По его словам, на остальной территории России температурный фон в сентябре будет около нормы.

