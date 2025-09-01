https://ria.ru/20250901/tehas-2038728881.html
В Техасе десятилетний мальчик получил пулевое ранение
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Попытавшийся разыграть соседа в американском штате Техас 10-летний мальчик получил тяжелое пулевое ранение, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. "Десятилетний мальчик получил критическое пулевое ранение, когда, как заявляется, попытался совершить пранк, постучав в дверь соседа", - передает телеканал. Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром в городе Хьюстон. Одного человека задержали на месте произошедшего, однако обвинений ему предъявлено не было. Пострадавшего мальчика госпитализировали в критическом состоянии. Телеканал отмечает, что среди американских детей стали популярными розыгрыши, в ходе которых они стучат руками и ногами в двери домов и квартир, снимают это на видео, а затем выкладывают ролики в соцсети. Власти уже предупреждали, что подобные пранки могут привести к серьезным последствиям и уголовным делам.
