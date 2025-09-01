Рейтинг@Mail.ru
В Техасе десятилетний мальчик получил пулевое ранение
01:23 01.09.2025
В Техасе десятилетний мальчик получил пулевое ранение
Попытавшийся разыграть соседа в американском штате Техас 10-летний мальчик получил тяжелое пулевое ранение, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную...
в мире
техас
хьюстон
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Попытавшийся разыграть соседа в американском штате Техас 10-летний мальчик получил тяжелое пулевое ранение, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. "Десятилетний мальчик получил критическое пулевое ранение, когда, как заявляется, попытался совершить пранк, постучав в дверь соседа", - передает телеканал. Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром в городе Хьюстон. Одного человека задержали на месте произошедшего, однако обвинений ему предъявлено не было. Пострадавшего мальчика госпитализировали в критическом состоянии. Телеканал отмечает, что среди американских детей стали популярными розыгрыши, в ходе которых они стучат руками и ногами в двери домов и квартир, снимают это на видео, а затем выкладывают ролики в соцсети. Власти уже предупреждали, что подобные пранки могут привести к серьезным последствиям и уголовным делам.
техас
хьюстон
в мире, техас, хьюстон
В мире, Техас, Хьюстон
Попытавшийся разыграть соседа в Техасе мальчик получил тяжелое пулевое ранение

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Попытавшийся разыграть соседа в американском штате Техас 10-летний мальчик получил тяжелое пулевое ранение, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
"Десятилетний мальчик получил критическое пулевое ранение, когда, как заявляется, попытался совершить пранк, постучав в дверь соседа", - передает телеканал.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром в городе Хьюстон.
Одного человека задержали на месте произошедшего, однако обвинений ему предъявлено не было. Пострадавшего мальчика госпитализировали в критическом состоянии.
Телеканал отмечает, что среди американских детей стали популярными розыгрыши, в ходе которых они стучат руками и ногами в двери домов и квартир, снимают это на видео, а затем выкладывают ролики в соцсети. Власти уже предупреждали, что подобные пранки могут привести к серьезным последствиям и уголовным делам.
В миреТехасХьюстон
 
 
