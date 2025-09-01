https://ria.ru/20250901/tailand-2038903399.html
Профсоюз моряков не знает о составе экипажа перехваченного в Таиланде судна
Профсоюз моряков не знает о составе экипажа перехваченного в Таиланде судна - РИА Новости, 01.09.2025
Профсоюз моряков не знает о составе экипажа перехваченного в Таиланде судна
Российскому профессиональному союзу моряков неизвестно о наличии членов экипажа из РФ на перехваченном тайскими военными рыболовном судне "Билене", сообщил РИА... РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российскому профессиональному союзу моряков неизвестно о наличии членов экипажа из РФ на перехваченном тайскими военными рыболовном судне "Билене", сообщил РИА Новости первый заместитель председателя профсоюза Игорь Ковальчук. Ранее в Telegram-каналах начала распространяться информация о перехвате судна из России военными Таиланда в водах тайского Пхукета. Уточнялось, что траулер вызвал подозрения у военно-морского флота королевства в части контрабанды. "Это судно формально уже не российское. Оно продано и сменило флаг на Вануату. К нам пока никто не обращался, остались ли на борту российские члены экипажа - неизвестно", - сказал агентству Ковальчук. Согласно данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, траулер стоит на якоре в районе тайского Пхукета. Судя по маршруту, рыболовное судно отправилось 17 июля из порта Владивосток в порт Читтагонг (Бангладеш). "С учетом того, что порт назначения - Читтагонг (Бангладеш), и судну - почти 40 лет, его могли направить на утилизацию (разделку). Там - крупнейший центр утилизации морских судов", - объяснил зампредседателя отраслевого профсоюза.
Профсоюз моряков не знает о составе экипажа перехваченного в Таиланде судна
