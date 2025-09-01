Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/svyaz-2038724522.html
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт - РИА Новости, 01.09.2025
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт
Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:25:00+03:00
2025-09-01T00:25:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии телефонному мошенничеству и правил оказания услуг телефонной связи. Пользователи смогут устанавливать запреты на заключение новых договоров об оказании услуг сотовой связи через "Госуслуги" или МФЦ. Также с 1 сентября операторы будут проверять наличие такого самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи. Для проверки оператор должен будет направить запрос в единую систему идентификации и аутентификации, интегрированную с личным кабинетом абонента на "Госуслугах". Снять самозапрет пользователь сможет только при посещении МФЦ. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, которым установлен ряд мер. Помимо возможности самозапрета на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники - законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Кроме того, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку, а смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.
https://ria.ru/20250830/rossija-2038453243.html
https://ria.ru/20250807/mintsifry-2034022210.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_730:0:6623:4420_1920x0_80_0_0_8fae7f6cd602c5c96e04405fb86b2b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт

С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии телефонному мошенничеству и правил оказания услуг телефонной связи.
Пользователи смогут устанавливать запреты на заключение новых договоров об оказании услуг сотовой связи через "Госуслуги" или МФЦ.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В России с 1 сентября запретят передавать сим-карты третьим лицам
30 августа, 05:44
Также с 1 сентября операторы будут проверять наличие такого самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи. Для проверки оператор должен будет направить запрос в единую систему идентификации и аутентификации, интегрированную с личным кабинетом абонента на "Госуслугах".
Снять самозапрет пользователь сможет только при посещении МФЦ.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, которым установлен ряд мер. Помимо возможности самозапрета на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники - законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам.
Кроме того, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку, а смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
7 августа, 19:43
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала