В Запорожской области частично отключили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Причины уточняются", - написал Балицкий. По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.

