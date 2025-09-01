https://ria.ru/20250901/svet-2038844693.html
В Запорожской области частично отключили электроснабжение
В Запорожской области частично отключили электроснабжение - РИА Новости, 01.09.2025
В Запорожской области частично отключили электроснабжение
Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:37:00+03:00
2025-09-01T13:37:00+03:00
2025-09-01T13:37:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:170:360:373_1920x0_80_0_0_0012592abbd91f1e0779094da29e2785.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Причины уточняются", - написал Балицкий. По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.
https://ria.ru/20250821/svet-2036649396.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:136:360:406_1920x0_80_0_0_fc864ad069495ef198b9c43c0969673a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области частично отключили электроснабжение
В Запорожской области работают над восстановлением электроснабжения