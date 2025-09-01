Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области частично отключили электроснабжение - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/svet-2038844693.html
В Запорожской области частично отключили электроснабжение
В Запорожской области частично отключили электроснабжение - РИА Новости, 01.09.2025
В Запорожской области частично отключили электроснабжение
Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:37:00+03:00
2025-09-01T13:37:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:170:360:373_1920x0_80_0_0_0012592abbd91f1e0779094da29e2785.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Причины уточняются", - написал Балицкий. По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.
https://ria.ru/20250821/svet-2036649396.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:136:360:406_1920x0_80_0_0_fc864ad069495ef198b9c43c0969673a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области частично отключили электроснабжение

В Запорожской области работают над восстановлением электроснабжения

© РИА Новости / Юрий СтрелецВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, причины уточняются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Причины уточняются", - написал Балицкий.
По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Воронежской области несколько населенных пунктов остались без света
21 августа, 09:23
 
ПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала