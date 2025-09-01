https://ria.ru/20250901/sud-2038935930.html

Суд отменил домашний арест основателю iSpring Ускову

Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову, применив запрет определённых действий, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

УФА, 1 сен - РИА Новости. Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову, применив запрет определённых действий, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. "Верховным судом Республики Марий Эл рассмотрены апелляционные жалобы защитников на постановление Йошкар-Олинского городского суда об изменении меры пресечения в виде запрета определённых действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора по стратегии "Ричмедиа". Апелляционные жалобы защитников удовлетворены",- говорится в сообщении пресс-службы. Двенадцатого февраля к Ускову была применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Двадцать второго августа его поместили под домашний арест в связи с нарушением обвиняемым условий ранее избранной меры - он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия. Ускова задержали 10 февраля по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.

