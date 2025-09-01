https://ria.ru/20250901/sud-2038848719.html
Суд утвердил оправдательный приговор судмедэксперту из Ялты
происшествия
республика крым
краснодар
москва
леонид ошарин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отклонил представление зампрокурора Крыма и утвердил оправдательный приговор ялтинскому судмедэксперту Александру Пенцакову, проводившему вскрытие тела замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, следует из данных кассационного постановления. Обвинение, согласно постановлению, вменяло Пенцакову халатность и служебный подлог (часть 1 статьи 293 и часть 2 статьи 292 УК РФ) после того, как судмедэксперт указал в заключении причиной смерти Ошарина самоубийство, отразив в документе в том числе колото-резаные раны. По мнению обвинения, Пенцаков при вскрытии не провел необходимых исследований в полном объеме, чем ввел правоохранительные органы в заблуждение относительно обстоятельств смерти Ошарина. Кроме того, утверждало обвинение, действия судмедэксперта привели к нарушению срока осуществления уголовного преследования и повлияли на нарушение прав потерпевших на получение страховых выплат, поскольку самоубийство не является страховым случаем. Суд первой инстанции в Ялте состава преступления в действиях эксперта не усмотрел и утвердил оправдательный приговор. Позднее, однако, прокуратура Крыма потребовала отменить приговор вместе с апелляционным постановлением и снова арестовать Пенцакова на три месяца. Кассация в свою очередь дала оценку жалобам крымской прокуратуры и в удовлетворении жалобы отказала, указав в том числе на то, что Пенцаков "лишь выразил свое предположение о возможности наступления смерти… в результате самоповреждения, однако в категоричной форме о совершении последним самоубийства никогда не высказывался", а также общался со следователем, в производстве которого находился материал проверки. Суд таким образом не нашел оснований для оспаривания приведенных в оправдательном приговоре выводов об отсутствии в деле доказательств того, что в результате действий Пенцакова наступили последствия, инкриминируемые обвинением.
