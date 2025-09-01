https://ria.ru/20250901/strany-2038786078.html
Страны ШОС осудили действия, искажающие значения Победы
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Страны-члены ШОС в связи 80-летием окончания Второй мировой решительно осуждают действия, искажающие значение Победы и роль их народов в разгроме фашизма, об этом говорится в заявлении стран в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций (ООН). "Решительно осуждаем любые действия по искажению значения Великой Победы и роли народов государств-членов ШОС в разгроме фашизма и милитаризма, а также попытки реабилитировать идеи нацизма и расового превосходства, оправдать геноцид и другие преступления против мирного населения, продвигать радикальные экстремистские идеологии. Подчеркиваем, что преступления против человечества не имеют срока давности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной организации. В заявлении добавляется, что сохранение и объективное отражение исторической правды о Второй мировой войне является "необходимым условием для предотвращения повторения подобных трагедий", укрепления мира и безопасности. "В этой связи считаем важным продолжать научные исследования и образовательные программы, нацеленные на сохранение исторической памяти о войне", - добавляется в документе.
