"Сбер" спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре до 16 процентов

На сентябрьском заседании Центробанк может снизить ключевую ставку до 16 процентов годовых, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На сентябрьском заседании Центробанк может снизить ключевую ставку до 16 процентов годовых, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 16 процентов, а на конец года она может составить 15 процентов", — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. По словам Попова, нынешний уровень ставки — 18 процентов — все еще довольно высок, а реальная ставка (за вычетом инфляции) близка к историческим максимумам. Сбербанк видит признаки продолжающегося охлаждения экономики, добавил собеседник агентства.Он пояснил, что темпы роста кредитования и денежной массы сейчас даже ниже, чем в 2017-2019 годах, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. Поэтому в "Сбере" считают, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. В июне Центробанк впервые с сентября 2022-го понизил ключевую ставку с рекордных 21 процента годовых до 20. А на июльском заседании ставку снизили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов. При этом регулятор отметил, что дальнейшие решения будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

