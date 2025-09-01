"Сбер" спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре до 16 процентов
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На сентябрьском заседании Центробанк может снизить ключевую ставку до 16 процентов годовых, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 16 процентов, а на конец года она может составить 15 процентов", — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
Он пояснил, что темпы роста кредитования и денежной массы сейчас даже ниже, чем в 2017-2019 годах, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. Поэтому в "Сбере" считают, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растет медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
В июне Центробанк впервые с сентября 2022-го понизил ключевую ставку с рекордных 21 процента годовых до 20. А на июльском заседании ставку снизили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов. При этом регулятор отметил, что дальнейшие решения будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.