Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре до 16 процентов - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 01.09.2025 (обновлено: 13:12 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/stavka-2038765787.html
"Сбер" спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре до 16 процентов
"Сбер" спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре до 16 процентов - РИА Новости, 01.09.2025
"Сбер" спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре до 16 процентов
На сентябрьском заседании Центробанк может снизить ключевую ставку до 16 процентов годовых, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T08:18:00+03:00
2025-09-01T13:12:00+03:00
экономика
владивосток
анатолий попов
центральный банк рф (цб рф)
сбер
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На сентябрьском заседании Центробанк может снизить ключевую ставку до 16 процентов годовых, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 16 процентов, а на конец года она может составить 15 процентов", — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. По словам Попова, нынешний уровень ставки — 18 процентов — все еще довольно высок, а реальная ставка (за вычетом инфляции) близка к историческим максимумам. Сбербанк видит признаки продолжающегося охлаждения экономики, добавил собеседник агентства.Он пояснил, что темпы роста кредитования и денежной массы сейчас даже ниже, чем в 2017-2019 годах, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. Поэтому в "Сбере" считают, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. В июне Центробанк впервые с сентября 2022-го понизил ключевую ставку с рекордных 21 процента годовых до 20. А на июльском заседании ставку снизили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов. При этом регулятор отметил, что дальнейшие решения будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250830/stavka-2038474637.html
https://ria.ru/20250830/stavka-2038433479.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7857882aa02630bb4f31d732e962dc16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, анатолий попов, центральный банк рф (цб рф), сбер, сбербанк россии
Экономика, Владивосток, Анатолий Попов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер, Сбербанк России
"Сбер" спрогнозировал снижение ключевой ставки в сентябре до 16 процентов

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки в сентябре до 16%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На сентябрьском заседании Центробанк может снизить ключевую ставку до 16 процентов годовых, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 16 процентов, а на конец года она может составить 15 процентов", — сказал он в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ
30 августа, 10:51
По словам Попова, нынешний уровень ставки — 18 процентов — все еще довольно высок, а реальная ставка (за вычетом инфляции) близка к историческим максимумам. Сбербанк видит признаки продолжающегося охлаждения экономики, добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что темпы роста кредитования и денежной массы сейчас даже ниже, чем в 2017-2019 годах, когда наблюдалась устойчиво низкая инфляция. Поэтому в "Сбере" считают, что маневр для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растет медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

В июне Центробанк впервые с сентября 2022-го понизил ключевую ставку с рекордных 21 процента годовых до 20. А на июльском заседании ставку снизили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов. При этом регулятор отметил, что дальнейшие решения будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Финансист обозначил три способа заработать на падении ключевой ставки
30 августа, 02:17
 
ЭкономикаВладивостокАнатолий ПоповЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СберСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала