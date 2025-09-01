Рейтинг@Mail.ru
Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил Мадуро - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ssha-2038958034.html
Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил Мадуро
Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил Мадуро - РИА Новости, 01.09.2025
Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил Мадуро
Матери из Венесуэлы, чьих детей удерживает миграционная служба США, обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил журналистам президент латиноамериканской... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:45:00+03:00
2025-09-01T22:45:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
меланья трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035914118_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc79ce580029cff9270df47df791e091.jpg
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. Матери из Венесуэлы, чьих детей удерживает миграционная служба США, обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "Матери и бабушки этих маленьких мальчиков и девочек в возрасте одного, двух, трех и четырех лет, похищенных в Соединенных Штатах, направили очень уважительное письмо первой леди Мелании Трамп и стремятся установить диалог с первой леди, которая, как мы знаем, является женщиной с ценностями, защитницей прав детей", - сказал Мадуро. Президент также обратился к первой леди США с просьбой прислушаться к призыву матерей. "От имени матерей и бабушек детей, похищенных миграционной службой США, которых в Венесуэле насчитывается более семидесяти, я осмелюсь обратиться к первой леди, чтобы она прислушалась к письму и призыву этих матерей, чтобы детей освободили и вернули домой как можно скорее", - добавил президент. Венесуэла уже не раз обращалась к представителям американской администрации с требованием вернуть детей. Весной этого года широкую известность получила история двухлетней гражданки Венесуэлы Майкелис Эспиносы. По данным Каракаса, девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Спустя некоторое время ее удалось вернуть на родину.
https://ria.ru/20250823/tramp-2037198286.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035914118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_437960ca2c12dca247bfa8f4e7c0453f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, меланья трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Меланья Трамп, Николас Мадуро
Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил Мадуро

Мадуро: Венесуэльские матери обратились за помощью к Мелании Трамп

© Getty Images / Drew AngererМеланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Getty Images / Drew Angerer
Меланья Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. Матери из Венесуэлы, чьих детей удерживает миграционная служба США, обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Матери и бабушки этих маленьких мальчиков и девочек в возрасте одного, двух, трех и четырех лет, похищенных в Соединенных Штатах, направили очень уважительное письмо первой леди Мелании Трамп и стремятся установить диалог с первой леди, которая, как мы знаем, является женщиной с ценностями, защитницей прав детей", - сказал Мадуро.
Президент также обратился к первой леди США с просьбой прислушаться к призыву матерей.
"От имени матерей и бабушек детей, похищенных миграционной службой США, которых в Венесуэле насчитывается более семидесяти, я осмелюсь обратиться к первой леди, чтобы она прислушалась к письму и призыву этих матерей, чтобы детей освободили и вернули домой как можно скорее", - добавил президент.
Венесуэла уже не раз обращалась к представителям американской администрации с требованием вернуть детей. Весной этого года широкую известность получила история двухлетней гражданки Венесуэлы Майкелис Эспиносы. По данным Каракаса, девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Спустя некоторое время ее удалось вернуть на родину.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Жена Эрдогана попросила Меланью Трамп написать письмо Нетаньяху
23 августа, 18:26
 
В миреВенесуэлаСШАМеланья ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала