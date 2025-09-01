Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил Мадуро
© Getty Images / Drew AngererМеланья Трамп
© Getty Images / Drew Angerer
Меланья Трамп. Архивное фото
КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. Матери из Венесуэлы, чьих детей удерживает миграционная служба США, обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Матери и бабушки этих маленьких мальчиков и девочек в возрасте одного, двух, трех и четырех лет, похищенных в Соединенных Штатах, направили очень уважительное письмо первой леди Мелании Трамп и стремятся установить диалог с первой леди, которая, как мы знаем, является женщиной с ценностями, защитницей прав детей", - сказал Мадуро.
Президент также обратился к первой леди США с просьбой прислушаться к призыву матерей.
"От имени матерей и бабушек детей, похищенных миграционной службой США, которых в Венесуэле насчитывается более семидесяти, я осмелюсь обратиться к первой леди, чтобы она прислушалась к письму и призыву этих матерей, чтобы детей освободили и вернули домой как можно скорее", - добавил президент.
Венесуэла уже не раз обращалась к представителям американской администрации с требованием вернуть детей. Весной этого года широкую известность получила история двухлетней гражданки Венесуэлы Майкелис Эспиносы. По данным Каракаса, девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Спустя некоторое время ее удалось вернуть на родину.
