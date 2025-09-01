https://ria.ru/20250901/ssha-2038958034.html

Матери из Венесуэлы обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил Мадуро

КАРАКАС, 1 сен - РИА Новости. Матери из Венесуэлы, чьих детей удерживает миграционная служба США, обратились за помощью к Мелании Трамп, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "Матери и бабушки этих маленьких мальчиков и девочек в возрасте одного, двух, трех и четырех лет, похищенных в Соединенных Штатах, направили очень уважительное письмо первой леди Мелании Трамп и стремятся установить диалог с первой леди, которая, как мы знаем, является женщиной с ценностями, защитницей прав детей", - сказал Мадуро. Президент также обратился к первой леди США с просьбой прислушаться к призыву матерей. "От имени матерей и бабушек детей, похищенных миграционной службой США, которых в Венесуэле насчитывается более семидесяти, я осмелюсь обратиться к первой леди, чтобы она прислушалась к письму и призыву этих матерей, чтобы детей освободили и вернули домой как можно скорее", - добавил президент. Венесуэла уже не раз обращалась к представителям американской администрации с требованием вернуть детей. Весной этого года широкую известность получила история двухлетней гражданки Венесуэлы Майкелис Эспиносы. По данным Каракаса, девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Спустя некоторое время ее удалось вернуть на родину.

