В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью
22:39 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ssha-2038957527.html
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью - РИА Новости, 01.09.2025
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за федеральных мер контроля в американской столице, введенных президентом США Дональдом Трампом для борьбы с... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:39:00+03:00
2025-09-01T22:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572436819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f9e6fc989f07b90f229218015486834.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. В Вашингтоне прошла акция протеста из-за федеральных мер контроля в американской столице, введенных президентом США Дональдом Трампом для борьбы с преступностью, передает корреспондент РИА Новости. Участники протестного забега рассказали РИА Новости, что не согласны с действиями Трампа и не верят, что город станет безопасней из-за национальной гвардии на улицах. Скандируя кричалки, они пробежали в центре столицы, вдоль 14-й улицы, популярной среди туристов и жителей за счет достопримечательностей, магазинов, ресторанов и театров. Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Сорок шесть процентов американцев выступают против мер Трампа по борьбе с преступностью в столице, следует из данных ранее опубликованного опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. В то же время 38% опрошенных поддерживают это решение.
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью

В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер Трампа по борьбе с преступностью

© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Тургиев Михаил
Протесты в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. В Вашингтоне прошла акция протеста из-за федеральных мер контроля в американской столице, введенных президентом США Дональдом Трампом для борьбы с преступностью, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протестного забега рассказали РИА Новости, что не согласны с действиями Трампа и не верят, что город станет безопасней из-за национальной гвардии на улицах. Скандируя кричалки, они пробежали в центре столицы, вдоль 14-й улицы, популярной среди туристов и жителей за счет достопримечательностей, магазинов, ресторанов и театров.
Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Сорок шесть процентов американцев выступают против мер Трампа по борьбе с преступностью в столице, следует из данных ранее опубликованного опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. В то же время 38% опрошенных поддерживают это решение.
Панорама города Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
СМИ: власти США направят в Чикаго бронетехнику для борьбы с мигрантами
