https://ria.ru/20250901/ssha-2038957527.html
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью - РИА Новости, 01.09.2025
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за федеральных мер контроля в американской столице, введенных президентом США Дональдом Трампом для борьбы с... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:39:00+03:00
2025-09-01T22:39:00+03:00
2025-09-01T22:39:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572436819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f9e6fc989f07b90f229218015486834.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. В Вашингтоне прошла акция протеста из-за федеральных мер контроля в американской столице, введенных президентом США Дональдом Трампом для борьбы с преступностью, передает корреспондент РИА Новости. Участники протестного забега рассказали РИА Новости, что не согласны с действиями Трампа и не верят, что город станет безопасней из-за национальной гвардии на улицах. Скандируя кричалки, они пробежали в центре столицы, вдоль 14-й улицы, популярной среди туристов и жителей за счет достопримечательностей, магазинов, ресторанов и театров. Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Сорок шесть процентов американцев выступают против мер Трампа по борьбе с преступностью в столице, следует из данных ранее опубликованного опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. В то же время 38% опрошенных поддерживают это решение.
https://ria.ru/20250901/ssha-2038952457.html
вашингтон (штат)
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572436819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82da47ffeb08a824a6b4ae3f1e597f6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, сша, вашингтон
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, США, Вашингтон
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью
В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер Трампа по борьбе с преступностью