В Вашингтоне прошла акция протеста из-за мер по борьбе с преступностью

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. В Вашингтоне прошла акция протеста из-за федеральных мер контроля в американской столице, введенных президентом США Дональдом Трампом для борьбы с преступностью, передает корреспондент РИА Новости. Участники протестного забега рассказали РИА Новости, что не согласны с действиями Трампа и не верят, что город станет безопасней из-за национальной гвардии на улицах. Скандируя кричалки, они пробежали в центре столицы, вдоль 14-й улицы, популярной среди туристов и жителей за счет достопримечательностей, магазинов, ресторанов и театров. Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Сорок шесть процентов американцев выступают против мер Трампа по борьбе с преступностью в столице, следует из данных ранее опубликованного опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. В то же время 38% опрошенных поддерживают это решение.

