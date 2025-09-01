Рейтинг@Mail.ru
Власти США изучат все варианты действий в отношении России, заявил Бессент
22:30 01.09.2025 (обновлено: 22:48 01.09.2025)
Власти США изучат все варианты действий в отношении России, заявил Бессент
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Власти США на этой неделе планируют очень "пристально изучить" все возможные варианты действий в отношении России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. "Я думаю, что с президентом (Дональдом - ред.) Трампом все варианты находятся на рассмотрении и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business, комментируя возможность усиления санкций против РФ. Бессент добавил, что решение рассмотреть варианты действий в отношении РФ связаны с тем, что якобы после встречи президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, Москва увеличила удары по территории Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Власти США на этой неделе планируют очень "пристально изучить" все возможные варианты действий в отношении России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
"Я думаю, что с президентом (Дональдом - ред.) Трампом все варианты находятся на рассмотрении и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business, комментируя возможность усиления санкций против РФ.
Бессент добавил, что решение рассмотреть варианты действий в отношении РФ связаны с тем, что якобы после встречи президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске, Москва увеличила удары по территории Украины.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Россия и США продолжают работать с лидерами других стран, заявил Ушаков
