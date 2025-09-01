Рейтинг@Mail.ru
СМИ: власти США направят в Чикаго бронетехнику для борьбы с мигрантами
21:42 01.09.2025
СМИ: власти США направят в Чикаго бронетехнику для борьбы с мигрантами
в мире
чикаго
иллинойс
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Американская администрация на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Источники заявляют, что к пятнице на улицы может выйти большое количество федеральных агентов из ICE и пограничной службы, а в случае необходимости к ним присоединятся бойцы национальной гвардии", - сообщил ведущий в прямом эфире. Кроме того, по данным корреспондента телеканала в ближайшие дни администрация президента США Дональда Трампа направит в Чикаго бронированную технику, а также других федеральных агентов. Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. Ранее в понедельник губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год. Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил, в частности, мэр Чикаго Брэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
чикаго
иллинойс
сша
СМИ: власти США направят в Чикаго бронетехнику для борьбы с мигрантами

Панорама города Чикаго, США
Панорама города Чикаго, США
© Getty Images / Allan Baxter
Панорама города Чикаго, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Американская администрация на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Источники заявляют, что к пятнице на улицы может выйти большое количество федеральных агентов из ICE и пограничной службы, а в случае необходимости к ним присоединятся бойцы национальной гвардии", - сообщил ведущий в прямом эфире.
Кроме того, по данным корреспондента телеканала в ближайшие дни администрация президента США Дональда Трампа направит в Чикаго бронированную технику, а также других федеральных агентов.
Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.
Ранее в понедельник губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
Трамп ранее допускал меры, подобные развертыванию национальной гвардии в Вашингтоне, в других крупных городах. Против этого выступил, в частности, мэр Чикаго Брэндон Джонсон, который потребовал от подчиненных сопротивляться "любыми способами" возможным попыткам федеральных властей взять город под свой контроль. Подписанный мэром документ, вероятнее всего, имеет символический характер, на что указывает и расплывчатость использованных формулировок, и отсутствие достаточных полномочий.
