США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, сообщает NBC

https://ria.ru/20250901/ssha-2038889191.html

2025-09-01T16:13:00+03:00

в мире

сша

антарктида

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919797346_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_0da37b7871f7cde9a1ade1c5b257cb6b.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, используемого для изучения тающих ледников Антарктики, из-за политики администрации президента США Дональда Трампа по вопросам климата, сообщает телеканал NBC. Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа планирует свернуть использование спутников по наблюдению за изменениями климата на Земле. "Национальный научный фонд США (также NSF - ред.) планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол "Натаниэль Палмер", одновременно отложив планы по строительству его замены", - говорится в материале. Инициатива, как отмечает телеканал, принимается на фоне продолжающегося антагонизма администрации Трампа в отношении климатологических исследований, что приводит к сокращению рабочих мест в области, урезанию грантов и прекращению публикации климатических отчетов. По данным телеканала, вывод "Палмера" из эксплуатации без его замены оставит американских специалистов без надежного доступа по морю к тем частям Антарктики, которые беспокоят их из-за разрушения ледяного покрова и где таяние ледников уже вносит значительный вклад в повышение уровня мирового океана. При этом в сообщении телеканалу NSF заявил, что фонд стремится консолидировать свои ресурсы и сосредоточиться на поддержании трех американских исследовательских станций, круглогодично работающих в Антарктиде. Согласно телеканалу, научный фонд добавил, что ищет другие суда, которые могли бы взять на себя работу, выполнявшуюся "Палмером". Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе снова вывел США из Парижского соглашения по климату, направленного на удержание глобального потепления в рамках. Администрации Трампа часто выдвигает инициативы, направленные на урезание доступных климатологам ресурсов для проведения исследований.

сша

антарктида

2025

Новости

