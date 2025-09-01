Рейтинг@Mail.ru
США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, сообщает NBC - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 01.09.2025 (обновлено: 16:14 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/ssha-2038889191.html
США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, сообщает NBC
США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, сообщает NBC - РИА Новости, 01.09.2025
США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, сообщает NBC
США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, используемого для изучения тающих ледников Антарктики, из-за политики администрации президента США РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:13:00+03:00
2025-09-01T16:14:00+03:00
в мире
сша
антарктида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919797346_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_0da37b7871f7cde9a1ade1c5b257cb6b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, используемого для изучения тающих ледников Антарктики, из-за политики администрации президента США Дональда Трампа по вопросам климата, сообщает телеканал NBC. Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа планирует свернуть использование спутников по наблюдению за изменениями климата на Земле. "Национальный научный фонд США (также NSF - ред.) планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол "Натаниэль Палмер", одновременно отложив планы по строительству его замены", - говорится в материале. Инициатива, как отмечает телеканал, принимается на фоне продолжающегося антагонизма администрации Трампа в отношении климатологических исследований, что приводит к сокращению рабочих мест в области, урезанию грантов и прекращению публикации климатических отчетов. По данным телеканала, вывод "Палмера" из эксплуатации без его замены оставит американских специалистов без надежного доступа по морю к тем частям Антарктики, которые беспокоят их из-за разрушения ледяного покрова и где таяние ледников уже вносит значительный вклад в повышение уровня мирового океана. При этом в сообщении телеканалу NSF заявил, что фонд стремится консолидировать свои ресурсы и сосредоточиться на поддержании трех американских исследовательских станций, круглогодично работающих в Антарктиде. Согласно телеканалу, научный фонд добавил, что ищет другие суда, которые могли бы взять на себя работу, выполнявшуюся "Палмером". Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе снова вывел США из Парижского соглашения по климату, направленного на удержание глобального потепления в рамках. Администрации Трампа часто выдвигает инициативы, направленные на урезание доступных климатологам ресурсов для проведения исследований.
https://ria.ru/20250822/flot-2037090402.html
https://ria.ru/20250814/antarktida-2035402226.html
сша
антарктида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919797346_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_83ae982d288af8efeb82512769e447f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, антарктида, дональд трамп
В мире, США, Антарктида, Дональд Трамп
США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, сообщает NBC

NBC: США могут лишиться единственного ледокола для исследования Анатарктики

© AP Photo / Devin Powell/NOAAЛедокол береговой охраны США
Ледокол береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Devin Powell/NOAA
Ледокол береговой охраны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, используемого для изучения тающих ледников Антарктики, из-за политики администрации президента США Дональда Трампа по вопросам климата, сообщает телеканал NBC.
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа планирует свернуть использование спутников по наблюдению за изменениями климата на Земле.
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Ни у кого нет такого ледокольного флота, как у России, заявил Путин
22 августа, 23:14
"Национальный научный фонд США (также NSF - ред.) планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол "Натаниэль Палмер", одновременно отложив планы по строительству его замены", - говорится в материале.
Инициатива, как отмечает телеканал, принимается на фоне продолжающегося антагонизма администрации Трампа в отношении климатологических исследований, что приводит к сокращению рабочих мест в области, урезанию грантов и прекращению публикации климатических отчетов.
По данным телеканала, вывод "Палмера" из эксплуатации без его замены оставит американских специалистов без надежного доступа по морю к тем частям Антарктики, которые беспокоят их из-за разрушения ледяного покрова и где таяние ледников уже вносит значительный вклад в повышение уровня мирового океана.
При этом в сообщении телеканалу NSF заявил, что фонд стремится консолидировать свои ресурсы и сосредоточиться на поддержании трех американских исследовательских станций, круглогодично работающих в Антарктиде. Согласно телеканалу, научный фонд добавил, что ищет другие суда, которые могли бы взять на себя работу, выполнявшуюся "Палмером".
Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе снова вывел США из Парижского соглашения по климату, направленного на удержание глобального потепления в рамках. Администрации Трампа часто выдвигает инициативы, направленные на урезание доступных климатологам ресурсов для проведения исследований.
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог вернуться
14 августа, 22:08
 
В миреСШААнтарктидаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала