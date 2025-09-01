США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, сообщает NBC
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США могут лишиться единственного исследовательского ледокола, используемого для изучения тающих ледников Антарктики, из-за политики администрации президента США Дональда Трампа по вопросам климата, сообщает телеканал NBC.
"Национальный научный фонд США (также NSF - ред.) планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол "Натаниэль Палмер", одновременно отложив планы по строительству его замены", - говорится в материале.
Инициатива, как отмечает телеканал, принимается на фоне продолжающегося антагонизма администрации Трампа в отношении климатологических исследований, что приводит к сокращению рабочих мест в области, урезанию грантов и прекращению публикации климатических отчетов.
По данным телеканала, вывод "Палмера" из эксплуатации без его замены оставит американских специалистов без надежного доступа по морю к тем частям Антарктики, которые беспокоят их из-за разрушения ледяного покрова и где таяние ледников уже вносит значительный вклад в повышение уровня мирового океана.
При этом в сообщении телеканалу NSF заявил, что фонд стремится консолидировать свои ресурсы и сосредоточиться на поддержании трех американских исследовательских станций, круглогодично работающих в Антарктиде. Согласно телеканалу, научный фонд добавил, что ищет другие суда, которые могли бы взять на себя работу, выполнявшуюся "Палмером".
Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе снова вывел США из Парижского соглашения по климату, направленного на удержание глобального потепления в рамках. Администрации Трампа часто выдвигает инициативы, направленные на урезание доступных климатологам ресурсов для проведения исследований.