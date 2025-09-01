"Слишком много совпадений". Что не так в гибели Саманты Смит

https://ria.ru/20250901/ssha-2038877487.html

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Короткая жизнь девочки стала лучом надежды в разгар холодной войны, а трагическая гибель — одной из самых загадочных страниц истории XX века. В начале 1980-х мир снова оказался на грани ядерной катастрофы: США и СССР наращивали вооружения, а риторика двух лидеров Рональда Рейгана и Юрия Андропова звучала все жестче. Американская школьница Саманта Смит услышала об этом в новостях и обеспокоенно спросила у матери: "Правда ли, что Андропов хочет начать войну?" Мать ответила просто: "Почему бы тебе самой не спросить его"."Приезжай к нам летом, с ровесниками поиграешь"Девочка взяла ручку и написала письмо советскому лидеру. Она представилась и задала прямой вопрос: собирается ли СССР воевать с Америкой и как лично господин Андропов намерен предотвратить войну. Письмо выглядело наивным, но одновременно в нем звучала тревога миллионов людей, напуганных возможностью холодной войны.Письмо адресату дошло. А вот что случилось потом: в ноябре 1982 года письмо американской школьницы было впервые опубликовано в газете "Правда". Казалось бы, на этом история могла закончиться, но 26 апреля 1983 года произошло то, чего никто не ожидал: девочка получила личный ответ от самого Генерального секретаря ЦК КПСС.Юрий Андропов, которого на Западе привыкли воспринимать как жесткого и пугающего политика, в письме предстал совсем другим — почти как добродушный дедушка. Он отправил простой и теплый текст, приглашая школьницу в Советский Союз: "Приезжай к нам, лучше всего летом. Узнаешь нашу страну, познакомишься с ровесниками".Такая переписка стала настоящей мировой сенсацией. Никогда прежде глава СССР напрямую не вступал в диалог с обычным ребенком из США. Западные СМИ тут же раскололись на два лагеря: одни называли письмо виртуозным примером советской пропаганды, другие видели в нем искренний человеческий жест.И только для самой Саманты все выглядело иначе: она восприняла письмо не как политический ход, а как личное приглашение человека, решившего ответить честно."Мира много не бывает"Летом 1983 года семья Смит отправилась в СССР с визитом. Девочка побывала в Москве, Ленинграде и провела неделю в знаменитом пионерском лагере "Артек".Журналисты окружали ее повсюду, но Саманта вела себя свободно и естественно. Она играла с советскими детьми, обедала с ними в столовой, участвовала в мероприятиях отряда наравне со сверстниками.В дневниковых заметках Саманта писала: "Вечерами мы разговаривали о войне и мире, но это казалось лишним. Все были добры ко мне и не хотели никакой войны". Эти строки потом цитировали газеты по всему миру.Кстати, история Саманты Смит обернулась настоящим парадоксом. В Советском Союзе ее показывали как образец "настоящего американца" — дружелюбного, открытого и миролюбивого, выгодно контрастирующего с агрессивной риторикой Рональда Рейгана. Но в самих США реакция была совсем иной: The Washington Post усмотрела в поездке "циничную эксплуатацию ребенка", а журнал Time едко окрестил Саманту "Павлом Морозовым в юбке".В Москве же девочка удивляла простотой и прямотой. На вопрос журналиста, не считает ли она, что ее визит стал элементом "советской пропаганды", Саманта спокойно ответила: "Может, меня и используют, но если это пропаганда, то это пропаганда мира. А мира мало не бывает".В Советском Союзе визит Саманты воспринимали как настоящий прорыв. Девочку показывали по телевидению, ей аплодировали тысячи людей. Она стала "маленьким послом мира".Актриса, общественный деятель, кумир подростковПосле возвращения из СССР Саманта стала знаменитой не только на родине, но и во всем мире. Ее приглашали на телепередачи, она пробовала себя как актриса, снималась в сериалах. В США у нее появилось множество поклонников, но при этом и завистников.Отец Артур Смит был вынужден уйти с работы, чтобы заниматься организацией встреч, которые сыпались на дочь. Журналисты и политики пытались использовать девочку в своих целях, но семья старалась защищать ее. Однако вместе со славой пришла опасность. В США тогда уже появились случаи, когда фанаты превращались в преследователей.В полицию поступали жалобы на подростка Роберта Бардо, который искал встречи с Самантой. Но тогда угрозу недооценили. Позднее именно он станет убийцей актрисы Ребекки Шеффер и получит пожизненное заключение.Двадцать пятого августа 1985 года Саманта вместе с отцом возвращалась с очередных съемок. Их самолет Beechcraft Model 99 потерпел крушение над штатом Мэн. Погибли все восемь пассажиров.Расследование показало, что пилот ошибся при заходе на посадку, а неисправность радара в аэропорту усугубила ситуацию. Официально трагедию признали результатом ошибки экипажа. Однако многие не поверили в случайность. В Советском Союзе были уверены: девочку убрали намеренно.Некоторые специалисты, анализировавшие обстоятельства трагедии, обращали внимание на странности: отказ наземного радара в самый критический момент захода на посадку выглядел уж слишком "удобным совпадением". В экспертной среде даже звучали осторожные версии о возможном дистанционном воздействии на навигационные приборы небольшого лайнера — технологии, которую в те годы активно разрабатывали.Мать Саманты, Джейн Смит, была уверена: истинной причиной гибели ее дочери и мужа стала грубая халатность авиакомпании. Она обвинила Bar Harbor Airlines в недостаточной профессиональной подготовке пилотов, низком уровне технического обслуживания и нарушениях правил безопасности, подав иск против компании. Судебный процесс, однако, не состоялся: дело закончилось внесудебным урегулированием. Авиакомпания выплатила крупную компенсацию, но вины официально не признала. Для многих наблюдателей это выглядело как попытка не столько загладить вину, сколько прикрыть скандал.Наследие девочки, которая верила в доброСаманте Смит было всего 13 лет, но ее имя стало частью мировой истории. В "Артеке" ей установлен памятник, в Москве проводились конкурсы школьных сочинений памяти девочки. В США создан фонд-организация "Фонд Саманты Смит", который продолжает поддерживать детские инициативы, направленные на сохранение мира и дружбы.Сегодня, спустя почти сорок лет после трагедии, имя Саманты Смит по-прежнему вызывает живой отклик. Ее история напоминает, что порой простой детский вопрос способен разрушить стены ненависти, которые взрослые возводят годами.Возможно, именно поэтому гибель девочки и не воспринимается как обыденная авиакатастрофа. Для многих она останется загадкой. Но одно несомненно: Саманта Смит навсегда вошла в историю как "ребенок, который написал письмо в Кремль" и доказал, что в России даже детский голос может быть услышан.

