"Слишком много совпадений". Что не так в гибели Саманты Смит
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАмериканская школьница Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере "Артек" с пионерами
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Короткая жизнь девочки стала лучом надежды в разгар холодной войны, а трагическая гибель — одной из самых загадочных страниц истории XX века. В начале 1980-х мир снова оказался на грани ядерной катастрофы: США и СССР наращивали вооружения, а риторика двух лидеров Рональда Рейгана и Юрия Андропова звучала все жестче. Американская школьница Саманта Смит услышала об этом в новостях и обеспокоенно спросила у матери: "Правда ли, что Андропов хочет начать войну?" Мать ответила просто: "Почему бы тебе самой не спросить его".
"Приезжай к нам летом, с ровесниками поиграешь"
Девочка взяла ручку и написала письмо советскому лидеру. Она представилась и задала прямой вопрос: собирается ли СССР воевать с Америкой и как лично господин Андропов намерен предотвратить войну. Письмо выглядело наивным, но одновременно в нем звучала тревога миллионов людей, напуганных возможностью холодной войны.
Письмо адресату дошло. А вот что случилось потом: в ноябре 1982 года письмо американской школьницы было впервые опубликовано в газете "Правда". Казалось бы, на этом история могла закончиться, но 26 апреля 1983 года произошло то, чего никто не ожидал: девочка получила личный ответ от самого Генерального секретаря ЦК КПСС.
Юрий Андропов, которого на Западе привыкли воспринимать как жесткого и пугающего политика, в письме предстал совсем другим — почти как добродушный дедушка. Он отправил простой и теплый текст, приглашая школьницу в Советский Союз: "Приезжай к нам, лучше всего летом. Узнаешь нашу страну, познакомишься с ровесниками".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР
Такая переписка стала настоящей мировой сенсацией. Никогда прежде глава СССР напрямую не вступал в диалог с обычным ребенком из США. Западные СМИ тут же раскололись на два лагеря: одни называли письмо виртуозным примером советской пропаганды, другие видели в нем искренний человеческий жест.
И только для самой Саманты все выглядело иначе: она восприняла письмо не как политический ход, а как личное приглашение человека, решившего ответить честно.
Саманта Смит на пресс-конференции
"Мира много не бывает"
Летом 1983 года семья Смит отправилась в СССР с визитом. Девочка побывала в Москве, Ленинграде и провела неделю в знаменитом пионерском лагере "Артек".
Журналисты окружали ее повсюду, но Саманта вела себя свободно и естественно. Она играла с советскими детьми, обедала с ними в столовой, участвовала в мероприятиях отряда наравне со сверстниками.
В дневниковых заметках Саманта писала: "Вечерами мы разговаривали о войне и мире, но это казалось лишним. Все были добры ко мне и не хотели никакой войны". Эти строки потом цитировали газеты по всему миру.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАмериканская школьница Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с родителями и народным артистом СССР Сергеем Образцовым перед зданием Государственного центрального театра кукол
Кстати, история Саманты Смит обернулась настоящим парадоксом. В Советском Союзе ее показывали как образец "настоящего американца" — дружелюбного, открытого и миролюбивого, выгодно контрастирующего с агрессивной риторикой Рональда Рейгана. Но в самих США реакция была совсем иной: The Washington Post усмотрела в поездке "циничную эксплуатацию ребенка", а журнал Time едко окрестил Саманту "Павлом Морозовым в юбке".
Саманта Смит в театре кукол
В Москве же девочка удивляла простотой и прямотой. На вопрос журналиста, не считает ли она, что ее визит стал элементом "советской пропаганды", Саманта спокойно ответила: "Может, меня и используют, но если это пропаганда, то это пропаганда мира. А мира мало не бывает".
В Советском Союзе визит Саманты воспринимали как настоящий прорыв. Девочку показывали по телевидению, ей аплодировали тысячи людей. Она стала "маленьким послом мира".
Саманта Смит с родителями на Красной площади
Актриса, общественный деятель, кумир подростков
После возвращения из СССР Саманта стала знаменитой не только на родине, но и во всем мире. Ее приглашали на телепередачи, она пробовала себя как актриса, снималась в сериалах. В США у нее появилось множество поклонников, но при этом и завистников.
Отец Артур Смит был вынужден уйти с работы, чтобы заниматься организацией встреч, которые сыпались на дочь. Журналисты и политики пытались использовать девочку в своих целях, но семья старалась защищать ее. Однако вместе со славой пришла опасность. В США тогда уже появились случаи, когда фанаты превращались в преследователей.
В полицию поступали жалобы на подростка Роберта Бардо, который искал встречи с Самантой. Но тогда угрозу недооценили. Позднее именно он станет убийцей актрисы Ребекки Шеффер и получит пожизненное заключение.
Американская школьница Саманта Смит
Двадцать пятого августа 1985 года Саманта вместе с отцом возвращалась с очередных съемок. Их самолет Beechcraft Model 99 потерпел крушение над штатом Мэн. Погибли все восемь пассажиров.
Расследование показало, что пилот ошибся при заходе на посадку, а неисправность радара в аэропорту усугубила ситуацию. Официально трагедию признали результатом ошибки экипажа. Однако многие не поверили в случайность. В Советском Союзе были уверены: девочку убрали намеренно.
Саманта Смит и Валентина Терешкова
Некоторые специалисты, анализировавшие обстоятельства трагедии, обращали внимание на странности: отказ наземного радара в самый критический момент захода на посадку выглядел уж слишком "удобным совпадением". В экспертной среде даже звучали осторожные версии о возможном дистанционном воздействии на навигационные приборы небольшого лайнера — технологии, которую в те годы активно разрабатывали.
Мать Саманты, Джейн Смит, была уверена: истинной причиной гибели ее дочери и мужа стала грубая халатность авиакомпании. Она обвинила Bar Harbor Airlines в недостаточной профессиональной подготовке пилотов, низком уровне технического обслуживания и нарушениях правил безопасности, подав иск против компании. Судебный процесс, однако, не состоялся: дело закончилось внесудебным урегулированием. Авиакомпания выплатила крупную компенсацию, но вины официально не признала. Для многих наблюдателей это выглядело как попытка не столько загладить вину, сколько прикрыть скандал.
Саманта Смит в Театре кукол
Наследие девочки, которая верила в добро
Саманте Смит было всего 13 лет, но ее имя стало частью мировой истории. В "Артеке" ей установлен памятник, в Москве проводились конкурсы школьных сочинений памяти девочки. В США создан фонд-организация "Фонд Саманты Смит", который продолжает поддерживать детские инициативы, направленные на сохранение мира и дружбы.
Сегодня, спустя почти сорок лет после трагедии, имя Саманты Смит по-прежнему вызывает живой отклик. Ее история напоминает, что порой простой детский вопрос способен разрушить стены ненависти, которые взрослые возводят годами.
Возможно, именно поэтому гибель девочки и не воспринимается как обыденная авиакатастрофа. Для многих она останется загадкой. Но одно несомненно: Саманта Смит навсегда вошла в историю как "ребенок, который написал письмо в Кремль" и доказал, что в России даже детский голос может быть услышан.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСаманта Смит с родителями на Соборной площади Московского Кремля, 1 августа 1983
