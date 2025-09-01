Рейтинг@Mail.ru
США приостановили выдачу различных виз палестинцам - РИА Новости, 01.09.2025
02:17 01.09.2025 (обновлено: 04:33 01.09.2025)
США приостановили выдачу различных виз палестинцам
США приостановили выдачу различных виз палестинцам - РИА Новости, 01.09.2025
США приостановили выдачу различных виз палестинцам
США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
сша
палестина
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. "Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины", - пишет издание. Отмечается, что о соответствующих мерах госдеп проинформировал все посольства и консульства США. Решение охватывает визы для прохождения лечения, учебы в университетах, посещения друзей и родственников, а также путешествий в бизнес-целях. Издание отмечает, что неясно, что именно стало причиной этого решения. Меры не касаются тех палестинцев, которые уже получили американские визы.
в мире, сша, палестина
В мире, США, Палестина
США приостановили выдачу различных виз палестинцам

NYT: США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.
"Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины", - пишет издание.
Отмечается, что о соответствующих мерах госдеп проинформировал все посольства и консульства США. Решение охватывает визы для прохождения лечения, учебы в университетах, посещения друзей и родственников, а также путешествий в бизнес-целях.
Издание отмечает, что неясно, что именно стало причиной этого решения.
Меры не касаются тех палестинцев, которые уже получили американские визы.
В миреСШАПалестина
 
 
