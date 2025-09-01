https://ria.ru/20250901/ssha-2038734995.html

США приостановили выдачу различных виз палестинцам

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. "Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа приняла решение о широкой приостановке одобрений почти всех гостевых виз для держателей паспортов Палестины", - пишет издание. Отмечается, что о соответствующих мерах госдеп проинформировал все посольства и консульства США. Решение охватывает визы для прохождения лечения, учебы в университетах, посещения друзей и родственников, а также путешествий в бизнес-целях. Издание отмечает, что неясно, что именно стало причиной этого решения. Меры не касаются тех палестинцев, которые уже получили американские визы.

Дарья Буймова

