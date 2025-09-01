https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038824913.html
ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
2025-09-01T12:23:00+03:00
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" ударили по трем украинским бригадам в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке.Войска атаковали цели в районе Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Новосергеевки в Харьковской области, а также Кировска в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":
ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
