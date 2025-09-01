Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 01.09.2025 (обновлено: 15:22 01.09.2025)
ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
2025-09-01T12:23:00+03:00
2025-09-01T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" ударили по трем украинским бригадам в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке.Войска атаковали цели в районе Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Новосергеевки в Харьковской области, а также Кировска в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":
россия
харьковская область
донецкая народная республика
россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" ударили по трем украинским бригадам в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке.
Герасимов об итогах военной весенне-летней кампании 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
30 августа, 16:02
Войска атаковали цели в районе Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Новосергеевки в Харьковской области, а также Кировска в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада":
  • более 230 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • 24 автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • семь станций радиоэлектронной борьбы;
  • станцию контрбатарейной борьбы;
  • пять складов боеприпасов.
