https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038757323.html

Российские военные уничтожили ДОТ и два блиндажа ВСУ

Российские военные уничтожили ДОТ и два блиндажа ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025

Российские военные уничтожили ДОТ и два блиндажа ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) и два блиндажа ВСУ в районе Клебан-Быкского... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T07:06:00+03:00

2025-09-01T07:06:00+03:00

2025-09-01T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) и два блиндажа ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БпЛА "Южной" группировки войск при осмотре местности выявлены два блиндажа и долговременная огневая точка, оборудованные подразделениями ВСУ для укрытия личного состава. По переданным координатам нанесли удары артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве отметили, что при поражении данных объектов противника был задействован также высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь", в результате чего укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили более отделения пехоты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины