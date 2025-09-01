Российские военные уничтожили ДОТ и два блиндажа ВСУ
Военные Южной группировки уничтожили ДОТ в районе Клебан-Быкского водохранилища
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) и два блиндажа ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России.
"В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БпЛА "Южной" группировки войск при осмотре местности выявлены два блиндажа и долговременная огневая точка, оборудованные подразделениями ВСУ для укрытия личного состава. По переданным координатам нанесли удары артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве отметили, что при поражении данных объектов противника был задействован также высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь", в результате чего укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили более отделения пехоты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18