Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 01.09.2025 (обновлено: 06:06 01.09.2025)
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Танкисты группировки российских войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны. "Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника огнем с закрытой огневой позиции на красноармейском направлении", — отметили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, танкисты оперативно выехали на закрытую огневую позицию и навели боевую машину на цель. После этого они полупрямой наводкой выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции более семи километров.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске. По его словам, Украина перебросила туда большое количество резервов, пытаясь удержать город.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Танкисты группировки российских войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны.
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника огнем с закрытой огневой позиции на красноармейском направлении", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, танкисты оперативно выехали на закрытую огневую позицию и навели боевую машину на цель. После этого они полупрямой наводкой выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции более семи километров.

Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске. По его словам, Украина перебросила туда большое количество резервов, пытаясь удержать город.
