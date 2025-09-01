Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Танкисты группировки Центр уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Танкисты группировки российских войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны.
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника огнем с закрытой огневой позиции на красноармейском направлении", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, танкисты оперативно выехали на закрытую огневую позицию и навели боевую машину на цель. После этого они полупрямой наводкой выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции более семи километров.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске. По его словам, Украина перебросила туда большое количество резервов, пытаясь удержать город.
