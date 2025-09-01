https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038743877.html

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Танкисты группировки российских войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T05:05:00+03:00

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Танкисты группировки российских войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны. "Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника огнем с закрытой огневой позиции на красноармейском направлении", — отметили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, танкисты оперативно выехали на закрытую огневую позицию и навели боевую машину на цель. После этого они полупрямой наводкой выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции более семи километров.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске. По его словам, Украина перебросила туда большое количество резервов, пытаясь удержать город.

2025

Дарья Буймова

