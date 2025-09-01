Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры попытки спасения солдата ВСУ от сослуживцев - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 01.09.2025 (обновлено: 05:22 01.09.2025)
Минобороны показало кадры попытки спасения солдата ВСУ от сослуживцев
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлена попытка расчета БПЛА спасти украинского солдата, решившего сдаться в плен, от его же сослуживцев. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлена попытка расчета БПЛА спасти украинского солдата, решившего сдаться в плен, от его же сослуживцев. На кадрах видны несколько разрывов возле солдата ВСУ, решившего сдаться в плен. "Расчет БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка горного соединения ВДВ с помощью разведывательного дрона сопровождали украинского солдата, указывая направление, чтобы вывести его на позиции наших подразделений с линии боевого соприкосновения. Однако, во время его движения в небе появились украинские беспилотники, попытавшиеся его ликвидировать", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего, но один из БПЛА противника достиг своей цели – солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами.
2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлена попытка расчета БПЛА спасти украинского солдата, решившего сдаться в плен, от его же сослуживцев.
На кадрах видны несколько разрывов возле солдата ВСУ, решившего сдаться в плен.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен
04:02
"Расчет БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка горного соединения ВДВ с помощью разведывательного дрона сопровождали украинского солдата, указывая направление, чтобы вывести его на позиции наших подразделений с линии боевого соприкосновения. Однако, во время его движения в небе появились украинские беспилотники, попытавшиеся его ликвидировать", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего, но один из БПЛА противника достиг своей цели – солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска России
 
 
