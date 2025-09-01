https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038743697.html

Минобороны показало кадры попытки спасения солдата ВСУ от сослуживцев

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлена попытка расчета БПЛА спасти украинского солдата, решившего сдаться в плен, от его же сослуживцев.

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлена попытка расчета БПЛА спасти украинского солдата, решившего сдаться в плен, от его же сослуживцев. На кадрах видны несколько разрывов возле солдата ВСУ, решившего сдаться в плен. "Расчет БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка горного соединения ВДВ с помощью разведывательного дрона сопровождали украинского солдата, указывая направление, чтобы вывести его на позиции наших подразделений с линии боевого соприкосновения. Однако, во время его движения в небе появились украинские беспилотники, попытавшиеся его ликвидировать", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего, но один из БПЛА противника достиг своей цели – солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами.

Кадры с солдатом ВСУ, пытавшимся сдаться в плен Минобороны показало, как ВСУ убили своего солдата, пытавшегося сдаться в плен. Как уточнили в ведомстве, новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили беспилотники ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего, но один из БПЛА противника достиг своей цели. 2025-09-01T05:03 true PT0M43S

