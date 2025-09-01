Рейтинг@Mail.ru
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых - РИА Новости, 01.09.2025
01:35 01.09.2025 (обновлено: 03:30 01.09.2025)
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следователи и дознаватели теперь могут приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если они использовались для совершения преступлений, соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу. Закон дополнил Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2. Он был опубликован 31 июля и вступает в силу 1 сентября. Теперь следователи и дознаватели вправе с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, приостанавливать операции с этим имуществом на срок не более 10 суток. Также закон дополняет Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денег и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следователи и дознаватели теперь могут приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если они использовались для совершения преступлений, соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу.
Закон дополнил Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2. Он был опубликован 31 июля и вступает в силу 1 сентября.
Теперь следователи и дознаватели вправе с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, приостанавливать операции с этим имуществом на срок не более 10 суток.
Также закон дополняет Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денег и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
