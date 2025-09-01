https://ria.ru/20250901/simonjan-2038724802.html

Симоньян считает, что Путин и Трамп похожи в любви к своей родине

Симоньян считает, что Путин и Трамп похожи в любви к своей родине - РИА Новости, 01.09.2025

Симоньян считает, что Путин и Трамп похожи в любви к своей родине

Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа объединяет любовь к своей родине, традиционные ценности и гордость за мощь своих стран, полагает... РИА Новости, 01.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа объединяет любовь к своей родине, традиционные ценности и гордость за мощь своих стран, полагает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, об этом она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она рассказала, что Трамп мужественно реагирует на непредвиденные ситуации, придерживается традиционных ценностей и его, по мнению представителей традиционной Америки, любит бог. "А на кого очень похож такой человек? Мне кажется, он очень похож на нашего президента. По типу своему, по типу нормальных человеческих ценностей... По любви к своей стране, любви к своей родине... Они похожи же с президентом нашим. Когда они здоровались за руку, когда... махали друг другу, выходя из самолета. Когда Трамп аплодировал, что потом удалили. Когда он сказал: "наконец-то", когда его (Путина - ред.) увидел. Видно, что встретились два нормальных человека. Два лидера свободного мира, которым нравятся военные парады", - сказала Симоньян. По её словам, президенты не поддерживают риторику, что военные парады - пережитки прошлого. "Им вот нравится, им нравится, когда у их страны много танков. Да, это, наверное, в чьих-то глазах старомодно. Но в глазах нормальных людей, патриотов своих стран - это клёво и круто. И на это приятно смотреть... Я хожу на парад каждый год. И когда выезжает такой "Тополь" на Красную площадь, у меня вот так сердце бьётся. Не знаю, от чего. От волнения, от патриотизма", - отметила журналист.

