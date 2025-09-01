https://ria.ru/20250901/siluanov--2038812740.html

Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит". Так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву, посетовавшему на трудности с платежами банковской картой во время зарубежной командировки."А я вообще ни за что не плачу", - ответил Силуанов на вопрос, чем он расплачивается в Китае.На вопрос "За вас платят наши налоги?", Силуанов рассмеялся, а глава "Роснефти" Игорь Сечин с улыбкой уточнил: "Наши налоги"."Во время служебных заграничных командировок члены делегации централизованно обеспечиваются всем необходимым. Совершать платежи в ходе поездки не требуется", - прокомментировала пресс-служба Минфина.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в понедельник выразил уверенность в том, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. По его словам, сегодня президент России Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС.На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк.

