Рейтинг@Mail.ru
Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 01.09.2025 (обновлено: 16:12 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/siluanov--2038812740.html
Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае
Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае - РИА Новости, 01.09.2025
Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае
Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит". Так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву, посетовавшему на... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:50:00+03:00
2025-09-01T16:12:00+03:00
антон силуанов
кирилл дмитриев
игорь сечин
роснефть
шос
российский фонд прямых инвестиций
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит". Так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву, посетовавшему на трудности с платежами банковской картой во время зарубежной командировки."А я вообще ни за что не плачу", - ответил Силуанов на вопрос, чем он расплачивается в Китае.На вопрос "За вас платят наши налоги?", Силуанов рассмеялся, а глава "Роснефти" Игорь Сечин с улыбкой уточнил: "Наши налоги"."Во время служебных заграничных командировок члены делегации централизованно обеспечиваются всем необходимым. Совершать платежи в ходе поездки не требуется", - прокомментировала пресс-служба Минфина.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в понедельник выразил уверенность в том, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. По его словам, сегодня президент России Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС.На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк.
https://ria.ru/20250901/nomera-2038784476.html
https://ria.ru/20250827/rost-2037873755.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон силуанов, кирилл дмитриев, игорь сечин, роснефть, шос, российский фонд прямых инвестиций, россия, китай, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев, Игорь Сечин, Роснефть, ШОС, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Китай, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Силуанов пошутил, что ни за что не платит в Китае

Министр финансов РФ Силуанов пошутил, что вообще ни за что не платит в Китае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов пошутил, что в Китае "вообще ни за что не платит". Так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву, посетовавшему на трудности с платежами банковской картой во время зарубежной командировки.
"А я вообще ни за что не плачу", - ответил Силуанов на вопрос, чем он расплачивается в Китае.
Автомобиль Аурус кортежа президента РФ у конгрессно-выставочного центра Мэйцзян в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
10:05
На вопрос "За вас платят наши налоги?", Силуанов рассмеялся, а глава "Роснефти" Игорь Сечин с улыбкой уточнил: "Наши налоги".
"Во время служебных заграничных командировок члены делегации централизованно обеспечиваются всем необходимым. Совершать платежи в ходе поездки не требуется", - прокомментировала пресс-служба Минфина.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в понедельник выразил уверенность в том, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. По его словам, сегодня президент России Владимир Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС.
На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Силуанов озвучил прогноз по росту экономики России в 2025 году
27 августа, 14:10
 
Антон СилуановКирилл ДмитриевИгорь СечинРоснефтьШОСРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКитайВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала