В Сиднее машина протаранила ворота российского консульства
В Сиднее машина протаранила ворота российского консульства - РИА Новости, 01.09.2025
В Сиднее машина протаранила ворота российского консульства
Машина протаранила ворота консульства России в Сиднее, пострадал полицейский, подозреваемого арестовали, передает телеканал 9News. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Машина протаранила ворота консульства России в Сиднее, пострадал полицейский, подозреваемого арестовали, передает телеканал 9News."Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… как утверждается, он протаранил ворота на своей машине", — говорится в сообщении.По данным 9News, подозреваемому 39 лет, он сотрудничает с силовиками в расследовании.Раненый полицейский получил травму руки, других пострадавших нет, добавил телеканал.
