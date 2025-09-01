https://ria.ru/20250901/shugaev-2038835361.html
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации - РИА Новости, 01.09.2025
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации
Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:04:00+03:00
2025-09-01T13:04:00+03:00
2025-09-01T13:04:00+03:00
россия
индия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Индия - наш стратегический партнер, с большим объёмом, с большим портфелем. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться. В этом году, в преддверии этого события. Тем самым увеличился их (контрактов - ред.) портфель", - сказал Шугаев. По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.
https://ria.ru/20250901/udobreniya-2038809145.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Россия, Индия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации
Шугаев: РФ и Индия заключили в 2025 г крупные контракты по авиационной тематике