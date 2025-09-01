Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/shugaev-2038835361.html
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации - РИА Новости, 01.09.2025
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации
Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:04:00+03:00
2025-09-01T13:04:00+03:00
россия
индия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Индия - наш стратегический партнер, с большим объёмом, с большим портфелем. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться. В этом году, в преддверии этого события. Тем самым увеличился их (контрактов - ред.) портфель", - сказал Шугаев. По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.
https://ria.ru/20250901/udobreniya-2038809145.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Россия, Индия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации

Шугаев: РФ и Индия заключили в 2025 г крупные контракты по авиационной тематике

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Индия - наш стратегический партнер, с большим объёмом, с большим портфелем. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться. В этом году, в преддверии этого события. Тем самым увеличился их (контрактов - ред.) портфель", - сказал Шугаев.
По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений
11:41
 
РоссияИндияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала