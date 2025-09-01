https://ria.ru/20250901/shugaev-2038835361.html

Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации

Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации - РИА Новости, 01.09.2025

Россия и Индия заключили ряд крупных контрактов в области авиации

Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - РИА Новости. Россия и Индия заключили в 2025 году несколько крупных контрактов, касающихся авиационной тематики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Индия - наш стратегический партнер, с большим объёмом, с большим портфелем. Несколько контрактов крупных подписали. Они касаются авиационной тематики, будем дальше двигаться. В этом году, в преддверии этого события. Тем самым увеличился их (контрактов - ред.) портфель", - сказал Шугаев. По его словам, те контракты, которые готовились в 2024 году, нашли реализацию с точки зрения подписания в 2025 году.

