В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов
© Pixabay / FoundryСмартфон
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания, а также рекламу VPN и других средств обхода блокировок.
- Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN, будет наказываться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.
Запрещенные материалы содержатся в реестре Минюста, они попадают туда по решению суда. Сейчас в нем 5,5 тысячи позиций.
- Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.
- Распространение такой рекламы будет караться штрафом до 500 тысяч рублей.
- За нарушение предписаний Роскомнадзора для владельцев VPN-устройств гражданам грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона.
В список нарушений входит отказ подключиться к государственной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным источникам.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснял, что штрафы за поиск экстремистских материалов не будут грозить рядовым пользователям: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. Он подчеркивал, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.