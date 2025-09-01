Рейтинг@Mail.ru
В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов
00:19 01.09.2025 (обновлено: 08:46 01.09.2025)
В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания, а также рекламу VPN и других средств обхода блокировок.В список нарушений входит отказ подключиться к государственной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным источникам.Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснял, что штрафы за поиск экстремистских материалов не будут грозить рядовым пользователям: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. Он подчеркивал, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.
общество, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство юстиции рф (минюст россии), штрафы
Общество, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство юстиции РФ (Минюст России), Штрафы

В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания, а также рекламу VPN и других средств обхода блокировок.
  • Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN, будет наказываться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

Запрещенные материалы содержатся в реестре Минюста, они попадают туда по решению суда. Сейчас в нем 5,5 тысячи позиций.

  • Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.
  • Распространение такой рекламы будет караться штрафом до 500 тысяч рублей.
  • За нарушение предписаний Роскомнадзора для владельцев VPN-устройств гражданам грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона.
В список нарушений входит отказ подключиться к государственной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным источникам.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснял, что штрафы за поиск экстремистских материалов не будут грозить рядовым пользователям: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. Он подчеркивал, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.
ОбществоРоссияМаксут ШадаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Штрафы
 
 
