В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов

В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 01.09.2025

В России начали действовать штрафы за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания, а также...

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания, а также рекламу VPN и других средств обхода блокировок.В список нарушений входит отказ подключиться к государственной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, неисполнение обязанности ограничить доступ к запрещенным источникам.Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснял, что штрафы за поиск экстремистских материалов не будут грозить рядовым пользователям: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. Он подчеркивал, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.

