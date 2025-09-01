https://ria.ru/20250901/shtraf-2038733628.html
В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом
В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом - РИА Новости, 01.09.2025
В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом
С 1 сентября в России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецкраской и включенным спецсигналом, соответствующие поправки в КоАП РФ 31 июля подписал... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:59:00+03:00
2025-09-01T01:59:00+03:00
2025-09-01T01:59:00+03:00
авто
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С 1 сентября в России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецкраской и включенным спецсигналом, соответствующие поправки в КоАП РФ 31 июля подписал президент России Владимир Путин. Согласно поправкам, теперь, если водитель не предоставит преимущество транспорту, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, ему грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года. Такое же наказание грозит водителю и за непропуск транспорта с включенным спецсигналом, но без спецокраски. Ранее за данное правонарушение водитель мог получить штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до года.
https://ria.ru/20250901/rossija-2038731472.html
https://ria.ru/20240531/demeshin-1949577723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:390:1391:1433_1920x0_80_0_0_5fac1fd5892f91c698e1d7223c92a8ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, владимир путин, общество
Авто, Россия, Владимир Путин, Общество
В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом
Штраф за непропуск авто со спецсигналом вырос на 2,5 тысячи рублей
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. С 1 сентября в России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецкраской и включенным спецсигналом, соответствующие поправки в КоАП РФ 31 июля подписал президент России Владимир Путин.
Согласно поправкам, теперь, если водитель не предоставит преимущество транспорту, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, ему грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.
Такое же наказание грозит водителю и за непропуск транспорта с включенным спецсигналом, но без спецокраски.
Ранее за данное правонарушение водитель мог получить штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до года.