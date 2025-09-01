Рейтинг@Mail.ru
Адвокат раскрыла, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября
03:15 01.09.2025 (обновлено: 03:19 01.09.2025)
Адвокат раскрыла, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Закон о штрафах для граждан за за передачу сим-карт третьим лицам вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Она разъяснила, что приобретать сим-карты для близких родственников можно, так же , как передавать уже действующие. Круг таких лиц определен Семейным кодексом — это супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.Передача карты соседям, коллегам, друзьям и просто посторонним лицам не допускается."За передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц", — пояснила адвокат.При этом передать сим-карту для личного звонка на короткое время можно - это не считается нарушением. Кроме того, сим-карты и телефоны допустимо передавать сотрудникам спецслужб для оперативных звонков.
общество, анастасия яковлева, мка "советник-центр", банковские карты, штрафы
Общество, Анастасия Яковлева, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", Банковские карты, Штрафы
© AntonioGuillemДевушка вставляет sim-карту в смартфон
Девушка вставляет sim-карту в смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Закон о штрафах для граждан за за передачу сим-карт третьим лицам вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Она разъяснила, что приобретать сим-карты для близких родственников можно, так же , как передавать уже действующие. Круг таких лиц определен Семейным кодексом — это супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Передача карты соседям, коллегам, друзьям и просто посторонним лицам не допускается.
"За передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц", — пояснила адвокат.
При этом передать сим-карту для личного звонка на короткое время можно - это не считается нарушением. Кроме того, сим-карты и телефоны допустимо передавать сотрудникам спецслужб для оперативных звонков.
Общество Анастасия Яковлева МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Банковские карты Штрафы
 
 
