Адвокат раскрыла, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября
Закон о штрафах для граждан за за передачу сим-карт третьим лицам вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T03:15:00+03:00
2025-09-01T03:15:00+03:00
2025-09-01T03:19:00+03:00
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Закон о штрафах для граждан за за передачу сим-карт третьим лицам вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Она разъяснила, что приобретать сим-карты для близких родственников можно, так же , как передавать уже действующие. Круг таких лиц определен Семейным кодексом — это супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.Передача карты соседям, коллегам, друзьям и просто посторонним лицам не допускается."За передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц", — пояснила адвокат.При этом передать сим-карту для личного звонка на короткое время можно - это не считается нарушением. Кроме того, сим-карты и телефоны допустимо передавать сотрудникам спецслужб для оперативных звонков.
