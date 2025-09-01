Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
12:34 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/shos-2038827515.html
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС
2025-09-01T12:34:00+03:00
2025-09-01T12:34:00+03:00
россия
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038816416_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_c0c9eeeee29fb571738c6f143ba25a7d.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглуна Сисулита с получением статуса партнера ШОС по диалогу. "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус", - сказал Путин в рамках заседания в формате "ШОС плюс". Российский президент отметил, что сегодня на рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. "Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - добавил Путин.
россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС

Путин поздравил президента Сисулита с получением Лаосом статуса партнера ШОС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Китае
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Китае - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Китае
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглуна Сисулита с получением статуса партнера ШОС по диалогу.
"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус", - сказал Путин в рамках заседания в формате "ШОС плюс".
Российский президент отметил, что сегодня на рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера.
"Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - добавил Путин.
РоссияЛаосВладимир ПутинТхонглун СисулитШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
