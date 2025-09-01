https://ria.ru/20250901/shos-2038827515.html
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглуна Сисулита с получением статуса партнера ШОС по... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:34:00+03:00
2025-09-01T12:34:00+03:00
2025-09-01T12:34:00+03:00
россия
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038816416_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_c0c9eeeee29fb571738c6f143ba25a7d.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглуна Сисулита с получением статуса партнера ШОС по диалогу. "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус", - сказал Путин в рамках заседания в формате "ШОС плюс". Российский президент отметил, что сегодня на рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. "Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html
россия
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038816416_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_c1d22ef362138850cc55824793b495b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС
Путин поздравил президента Сисулита с получением Лаосом статуса партнера ШОС