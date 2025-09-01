https://ria.ru/20250901/shos-2038827515.html

Путин поздравил президента Лаоса с получением статуса партнера ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглуна Сисулита с получением статуса партнера ШОС по диалогу. "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с тем, что сегодня и единогласным решении Совета глав государства его страна также получила партнерский статус", - сказал Путин в рамках заседания в формате "ШОС плюс". Российский президент отметил, что сегодня на рассмотрении находятся заявки еще более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. "Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения", - добавил Путин.

