Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС
Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС
Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01
2025-09-01T12:14:00+03:00
2025-09-01T12:28:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин."Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальный экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% - это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Он отметил, что в рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество.
