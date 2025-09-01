Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
12:14 01.09.2025 (обновлено: 12:28 01.09.2025)
Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС
Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС
Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин."Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальный экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% - это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Он отметил, что в рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество.
россия
шос, экономика, владимир путин, россия, саммит шос в китае в 2025 году
ШОС, Экономика, Владимир Путин, Россия, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС

Путин: совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальный экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% - это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".
Он отметил, что в рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21
 
ШОСЭкономикаВладимир ПутинРоссияСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
