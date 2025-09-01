https://ria.ru/20250901/shos-2038822560.html

Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС

Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин рассказал о росте совокупного ВВП стран ШОС

Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Совокупный ВВП стран ШОС растет выше темпов мировых значений, несмотря на трудности в глобальной экономике, заявил президент России Владимир Путин."Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальный экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% - это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%", - сказал Путин на заседании в формате "ШОС плюс".Он отметил, что в рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество.

