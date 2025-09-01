https://ria.ru/20250901/shos-2038793354.html

ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в цифровой экономике

ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в цифровой экономике - РИА Новости, 01.09.2025

ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в цифровой экономике

Страны Шанхайской организации сотрудничества нацелены на преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики, говорится в РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:35:00+03:00

2025-09-01T10:35:00+03:00

2025-09-01T10:35:00+03:00

саммит шос в китае в 2025 году

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества нацелены на преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, развитие цифровой торговой инфраструктуры, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики", - говорится в декларации. Указано, что "они отметили предложение разработать Программу сотрудничества государств-членов ШОС в сфере электронной торговли". "Принято Заявление Совета глав государств-членов ШОС об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики. Государства-члены отметили предложение о создании механизма ШОС по экспортному кредитованию и инвестициям", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250901/shos-2038766771.html

https://ria.ru/20250901/putin-2038762237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит шос в китае в 2025 году, шос, в мире