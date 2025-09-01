https://ria.ru/20250901/shos-2038793354.html
ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в цифровой экономике
ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в цифровой экономике - РИА Новости, 01.09.2025
ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в цифровой экономике
Страны Шанхайской организации сотрудничества нацелены на преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики, говорится в РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:35:00+03:00
2025-09-01T10:35:00+03:00
2025-09-01T10:35:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества нацелены на преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, развитие цифровой торговой инфраструктуры, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики", - говорится в декларации. Указано, что "они отметили предложение разработать Программу сотрудничества государств-членов ШОС в сфере электронной торговли". "Принято Заявление Совета глав государств-членов ШОС об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики. Государства-члены отметили предложение о создании механизма ШОС по экспортному кредитованию и инвестициям", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20250901/shos-2038766771.html
https://ria.ru/20250901/putin-2038762237.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cf55c7a68fd0dbcebac16bd22cf7c97b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит шос в китае в 2025 году, шос, в мире
Саммит ШОС в Китае в 2025 году, ШОС, В мире
ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в цифровой экономике
ШОС нацелена на преодоление разрыва между странами в сфере цифровой экономики