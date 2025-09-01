https://ria.ru/20250901/shos-2038784976.html
Государства-члены ШОС осудили террористические нападения в Пахалгаме
Государства-члены ШОС осудили террористические нападения в Пахалгаме
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили террористические нападения в Пахалгаме, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены решительно осудили террористические нападения в Пахалгаме, совершенные 22 апреля 2025 года. Государства-члены также решительно осудили террористические нападения на "Джаффер Экспресс" 11 марта и в Хуздаре 21 мая 2025 года", - в частности, говорится в декларации. Там также отмечается, что "государства-члены выразили свое глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и раненых". "Они также заявили, что исполнители, организаторы и спонсоры таких нападений должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в декларации. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
