Страны ШОС утвердили план развития энергетического сотрудничества - РИА Новости, 01.09.2025
09:59 01.09.2025
Страны ШОС утвердили план развития энергетического сотрудничества
Страны ШОС утвердили план развития энергетического сотрудничества
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Принято заявление Совета глав государств-членов ШОС по устойчивому развитию энергетики и утверждена дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", - говорится в декларации. Отмечается, что "государства-члены поддерживают расширение инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, поступательное повышение устойчивости цепочек производства и поставок энергоресурсов, готовы содействовать устойчивому, стабильному и сбалансированному развитию недискриминационного мирового энергетического рынка".
саммит шос в китае в 2025 году, в мире
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Принято заявление Совета глав государств-членов ШОС по устойчивому развитию энергетики и утверждена дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", - говорится в декларации.
Отмечается, что "государства-члены поддерживают расширение инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, поступательное повышение устойчивости цепочек производства и поставок энергоресурсов, готовы содействовать устойчивому, стабильному и сбалансированному развитию недискриминационного мирового энергетического рынка".
Фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам
