https://ria.ru/20250901/shos-2038775443.html
Лидеры ШОС предоставили Лаосу статус партнера по диалогу
Лидеры ШОС предоставили Лаосу статус партнера по диалогу - РИА Новости, 01.09.2025
Лидеры ШОС предоставили Лаосу статус партнера по диалогу
Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:31:00+03:00
2025-09-01T09:31:00+03:00
2025-09-01T09:31:00+03:00
в мире
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038752824_0:100:3258:1933_1920x0_80_0_0_ad46171cf9c4c1e09de74c567cd090da.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля. "Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра Шанхайской организации сотрудничества по диалогу", - говорится в пакете документов.
https://ria.ru/20250901/shos-2038772252.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038752824_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_ca60ee9a8d132bd22bbca95bfc924b7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Лидеры ШОС предоставили Лаосу статус партнера по диалогу
Лидеры ШОС утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу