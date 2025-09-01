Рейтинг@Mail.ru
09:31 01.09.2025
Лидеры ШОС предоставили Лаосу статус партнера по диалогу
в мире
шос
саммит шос в китае в 2025 году
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля. "Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра Шанхайской организации сотрудничества по диалогу", - говорится в пакете документов.
в мире, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© POOL | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества утвердили решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу.
Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля.
"Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнёра Шанхайской организации сотрудничества по диалогу", - говорится в пакете документов.
В мире ШОС Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
