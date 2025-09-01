https://ria.ru/20250901/shos-2038772252.html

Страны ШОС приняли соглашение о создании антинаркотического центра

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества приняли соглашение о создании Антинаркотического центра ШОС.Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля."Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в списке документов.

