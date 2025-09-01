https://ria.ru/20250901/shos-2038772252.html
Страны ШОС приняли соглашение о создании антинаркотического центра
2025-09-01T09:19:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества приняли соглашение о создании Антинаркотического центра ШОС.Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля."Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в списке документов.
