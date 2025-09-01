Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС приняли соглашение о создании антинаркотического центра - РИА Новости, 01.09.2025
09:19 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/shos-2038772252.html
Страны ШОС приняли соглашение о создании антинаркотического центра
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества приняли соглашение о создании Антинаркотического центра ШОС.Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля."Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в списке документов.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества приняли соглашение о создании Антинаркотического центра ШОС.
Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля.
"Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в списке документов.
Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран
