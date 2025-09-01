https://ria.ru/20250901/shos-2038771771.html

Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран

01.09.2025

Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран

Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута...

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран."Мы, лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... в преддверии 80-летия исторической Победы во Второй мировой войне... заявляем о следующем. Жестокое кровопролитие показало опасность заигрывания с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.... Победа была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран. С глубокой благодарностью... чтим подвиг народов, ценой огромных жертв избавивших мир от уничтожения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной организации.

