Рейтинг@Mail.ru
Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 01.09.2025 (обновлено: 09:24 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/shos-2038771771.html
Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран
Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран - РИА Новости, 01.09.2025
Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:16:00+03:00
2025-09-01T09:24:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
шос
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8efc7df41e6261c20b2b3328c1ba06c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран."Мы, лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... в преддверии 80-летия исторической Победы во Второй мировой войне... заявляем о следующем. Жестокое кровопролитие показало опасность заигрывания с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.... Победа была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран. С глубокой благодарностью... чтим подвиг народов, ценой огромных жертв избавивших мир от уничтожения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной организации.
https://ria.ru/20250901/shos-2038748928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c0c68639f8ec55e7219cc7cf29971ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит шос в китае в 2025 году, шос, в мире, вторая мировая война (1939-1945)
Саммит ШОС в Китае в 2025 году, ШОС, В мире, Вторая мировая война (1939-1945)
Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран

Члены ШОС отметили, что победа во II мировой войне достигнута сплочением стран

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран.
"Мы, лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... в преддверии 80-летия исторической Победы во Второй мировой войне... заявляем о следующем. Жестокое кровопролитие показало опасность заигрывания с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.... Победа была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран. С глубокой благодарностью... чтим подвиг народов, ценой огромных жертв избавивших мир от уничтожения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной организации.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой
05:56
 
Саммит ШОС в Китае в 2025 годуШОСВ миреВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала