Члены ШОС отметили, что победа в мировой войне достигнута сплочением стран
2025-09-01T09:16:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
шос
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран."Мы, лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... в преддверии 80-летия исторической Победы во Второй мировой войне... заявляем о следующем. Жестокое кровопролитие показало опасность заигрывания с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.... Победа была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран. С глубокой благодарностью... чтим подвиг народов, ценой огромных жертв избавивших мир от уничтожения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной организации.
