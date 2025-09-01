https://ria.ru/20250901/shos-2038771644.html
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам
2025-09-01T09:15:00+03:00
2025-09-01T09:15:00+03:00
2025-09-01T09:25:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации.Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля."Документы, подписанные и принятые главами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества... 10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указано в списке.
