Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам

2025-09-01T09:15:00+03:00

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации.Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля."Документы, подписанные и принятые главами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества... 10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указано в списке.

