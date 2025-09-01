Рейтинг@Mail.ru
09:15 01.09.2025 (обновлено: 09:25 01.09.2025)
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам
2025-09-01T09:15:00+03:00
2025-09-01T09:25:00+03:00
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_57:0:3696:2047_1920x0_80_0_0_af4cb374c29e6a09d4ba156bcc626336.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации.Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля."Документы, подписанные и принятые главами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества... 10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указано в списке.
саммит шос в китае в 2025 году, в мире
Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС
Фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Страны ШОС приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов организации.
Список документов, подписанных и принятых по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, опубликован на сайте Кремля.
"Документы, подписанные и принятые главами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества... 10. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указано в списке.
Саммит ШОС-2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Страны ШОС приняли соглашение о создании антинаркотического центра
09:19
 
