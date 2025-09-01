Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Лидеры государств — членов ШОС одобрили Тяньцзиньскую декларацию
Главы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Лидеры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли Тяньцзиньскую декларацию.
Текст опубликован на официальном сайте организации.
- Участники саммита отметили, что в мире обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности, в том числе в регионе ШОС. Организация выступает против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера.
- Основой устойчивого развития международных отношений в декларации называются принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы. Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем.
- ШОС осудила военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке возможно благодаря справедливому урегулированию палестинского вопроса.
- Члены организации призвали беречь историческую память о Второй мировой войне и выступили против попыток реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида, а также действий, искажающих значение победы и роль их народов в разгроме фашизма.
- Участники саммита согласовали стратегию развития ШОС до 2035 года. Она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.
- Они приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности странам ШОС и Антинаркотическом центре и утвердили дорожную карту по развитию энергетического взаимодействия до 2030-го.
- Члены организации выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий.
- Они подтвердили решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
- В декларации отмечается приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства.
Как отметил президент России Владимир Путин, в Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран — участниц ШОС по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. А стратегия развития до 2035 года определяет магистральные направления деятельности организации в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.
Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 глав государств и представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
В 2026 году председательствовать в ШОС будет Киргизия. Ее лозунгом станет: "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".
