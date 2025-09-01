https://ria.ru/20250901/shos-2038770251.html

Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Лидеры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли Тяньцзиньскую декларацию.Текст опубликован на официальном сайте организации.Как отметил президент России Владимир Путин, в Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран — участниц ШОС по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. А стратегия развития до 2035 года определяет магистральные направления деятельности организации в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 глав государств и представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.В 2026 году председательствовать в ШОС будет Киргизия. Ее лозунгом станет: "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

