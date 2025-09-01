Рейтинг@Mail.ru
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 01.09.2025 (обновлено: 10:58 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/shos-2038770251.html
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию - РИА Новости, 01.09.2025
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Лидеры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли Тяньцзиньскую декларацию. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:04:00+03:00
2025-09-01T10:58:00+03:00
в мире
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_57:0:3696:2047_1920x0_80_0_0_af4cb374c29e6a09d4ba156bcc626336.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Лидеры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли Тяньцзиньскую декларацию.Текст опубликован на официальном сайте организации.Как отметил президент России Владимир Путин, в Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран — участниц ШОС по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. А стратегия развития до 2035 года определяет магистральные направления деятельности организации в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 глав государств и представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.В 2026 году председательствовать в ШОС будет Киргизия. Ее лозунгом станет: "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".
https://ria.ru/20250901/putin-2038759265.html
https://ria.ru/20250901/tszinpin-2038755095.html
https://ria.ru/20250901/shos-2038748928.html
https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038754583_513:0:3242:2047_1920x0_80_0_0_ec126e08e0ef1f6934494f08e89ce278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию

Лидеры государств — членов ШОС одобрили Тяньцзиньскую декларацию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлавы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС
Главы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Главы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Лидеры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества приняли Тяньцзиньскую декларацию.
Текст опубликован на официальном сайте организации.
Выступление Путина на заседании Совета глав государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС
07:15
  • Участники саммита отметили, что в мире обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности, в том числе в регионе ШОС. Организация выступает против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера.
  • Основой устойчивого развития международных отношений в декларации называются принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы. Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем.
  • ШОС осудила военные удары Израиля и США по Ирану, а также действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке возможно благодаря справедливому урегулированию палестинского вопроса.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу
06:47
  • Члены организации призвали беречь историческую память о Второй мировой войне и выступили против попыток реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида, а также действий, искажающих значение победы и роль их народов в разгроме фашизма.
  • Участники саммита согласовали стратегию развития ШОС до 2035 года. Она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества.
  • Они приняли соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности странам ШОС и Антинаркотическом центре и утвердили дорожную карту по развитию энергетического взаимодействия до 2030-го.
  • Члены организации выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Си Цзиньпин призвал продвигать правильное представление о Второй мировой
05:56
  • Они подтвердили решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
  • В декларации отмечается приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства.
Как отметил президент России Владимир Путин, в Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран — участниц ШОС по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. А стратегия развития до 2035 года определяет магистральные направления деятельности организации в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.
Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 глав государств и представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
В 2026 году председательствовать в ШОС будет Киргизия. Ее лозунгом станет: "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".
Флаг Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21
 
В миреШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала