https://ria.ru/20250901/shos-2038759836.html
Путин рассказал о расширении использования национальных валют
Путин рассказал о расширении использования национальных валют - РИА Новости, 01.09.2025
Путин рассказал о расширении использования национальных валют
Национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:24:00+03:00
2025-09-01T07:24:00+03:00
2025-09-01T07:42:00+03:00
шос
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8efc7df41e6261c20b2b3328c1ba06c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин."Во взаиморасчетах (стран ШОС - ред.) все шире используются национальные валюты", - сказал российский лидер на заседании Совета глав государств-членов ШОС.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c0c68639f8ec55e7219cc7cf29971ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, россия
ШОС, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире, Россия
Путин рассказал о расширении использования национальных валют
Путин рассказал об использовании национальных валют в расчетах стран ШОС