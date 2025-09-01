https://ria.ru/20250901/shos-2038759836.html

Путин рассказал о расширении использования национальных валют

Путин рассказал о расширении использования национальных валют - РИА Новости, 01.09.2025

Путин рассказал о расширении использования национальных валют

Национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T07:24:00+03:00

2025-09-01T07:24:00+03:00

2025-09-01T07:42:00+03:00

шос

владимир путин

саммит шос в китае в 2025 году

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038758498_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8efc7df41e6261c20b2b3328c1ba06c.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин."Во взаиморасчетах (стран ШОС - ред.) все шире используются национальные валюты", - сказал российский лидер на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году, в мире, россия