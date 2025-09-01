https://ria.ru/20250901/shos-2038713697.html

Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция

Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.09.2025

Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция

В китайском Тяньцзине проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T05:03:00+03:00

2025-09-01T05:03:00+03:00

2025-09-01T05:03:00+03:00

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038715035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61d3bd6bd90988faab7d59a6d7609e28.jpg

В китайском Тяньцзине проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на саммите ШОС Путин на саммите ШОС 2025-09-01T05:03 true PT138M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

шос, саммит шос в китае в 2025 году, видео