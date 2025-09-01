https://ria.ru/20250901/shos-2038713697.html
Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция
Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.09.2025
Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция
В китайском Тяньцзине проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T05:03:00+03:00
2025-09-01T05:03:00+03:00
2025-09-01T05:03:00+03:00
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038715035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61d3bd6bd90988faab7d59a6d7609e28.jpg
В китайском Тяньцзине проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038715035_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_037f435077dcd05fb7a7addbc91dafbe.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, саммит шос в китае в 2025 году, видео
ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция
В китайском Тяньцзине проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества.
2025-09-01T05:03
true
PT138M46S
Второй день саммита ШОС в Китае. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
В китайском Тяньцзине проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества.