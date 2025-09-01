Рейтинг@Mail.ru
Государства-члены ШОС осудили военные удары Израиля и США по Ирану - РИА Новости, 01.09.2025
10:13 01.09.2025
Государства-члены ШОС осудили военные удары Израиля и США по Ирану
Государства-члены ШОС осудили военные удары Израиля и США по Ирану - РИА Новости, 01.09.2025
Государства-члены ШОС осудили военные удары Израиля и США по Ирану
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану, говорится в Тяньцзиньской декларации,... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
израиль
сша
иран
оон
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран в июне 2025 года. Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - отмечается в тексте декларации. Участники заседания отметили, что "физическая ядерная безопасность и защищенность ядерных объектов должны обеспечиваться на постоянной основе, включая периоды вооруженных конфликтов, с целью защиты населения и окружающей среды от вреда". "В этой связи они подтвердили свою приверженность дипломатическим инициативам, направленным на мирное урегулирование возникших вопросов", - говорится в тексте декларации.
израиль
сша
иран
в мире, израиль, сша, иран, оон, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Израиль, США, Иран, ООН, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Государства-члены ШОС осудили военные удары Израиля и США по Ирану

Государства-члены ШОС решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану

© POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран в июне 2025 года. Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - отмечается в тексте декларации.
Участники заседания отметили, что "физическая ядерная безопасность и защищенность ядерных объектов должны обеспечиваться на постоянной основе, включая периоды вооруженных конфликтов, с целью защиты населения и окружающей среды от вреда".
"В этой связи они подтвердили свою приверженность дипломатическим инициативам, направленным на мирное урегулирование возникших вопросов", - говорится в тексте декларации.
В миреИзраильСШАИранООНШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
