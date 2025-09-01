https://ria.ru/20250901/shos--2038788011.html
Государства-члены ШОС осудили военные удары Израиля и США по Ирану
Государства-члены ШОС осудили военные удары Израиля и США по Ирану
2025-09-01T10:13:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля и США по Ирану, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран в июне 2025 года. Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран. Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - отмечается в тексте декларации. Участники заседания отметили, что "физическая ядерная безопасность и защищенность ядерных объектов должны обеспечиваться на постоянной основе, включая периоды вооруженных конфликтов, с целью защиты населения и окружающей среды от вреда". "В этой связи они подтвердили свою приверженность дипломатическим инициативам, направленным на мирное урегулирование возникших вопросов", - говорится в тексте декларации.
